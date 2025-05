Maria Corleone 2, Anticipazioni: La Terza Puntata della Fiction va in onda stasera, Martedì 13 maggio 2025

Anticipazioni TV

Maria Corleone 2 ci aspetta questa sera, martedì 13 maggio 2025 su Canale5. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata della Fiction con Rosa Diletta Rossi.

Maria Corleone 2 torna di martedì e lo fa con il suo terzo appuntamento, in onda il 13 maggio 2025, alle ore 21.30 su Canale5. Un nuovo avvincente episodio ci aspetta oggi e vedremo se Maria riuscirà a trovare quell’equilibrio tra la sua vita con Luca e quella accanto alla sua famiglia, che ora più che mai cerca vendetta e desidera impedire che i propri rivali abbiano la meglio. Non sarà facile guardarsi le spalle e scoprire chi sono i veri nemici, che a volte si nascondono dietro una finta faccia amica. Ma vediamo insieme cosa succederà questa sera, non prima di aver fatto un piccolo riassunto di quanto accaduto negli episodi precedenti.

Maria Corleone 2: ecco cosa è successo nel primo e secondo episodio

Nella prima puntata di Maria Corleone 2, la sfilata di Maria è stata interrotta. Tony Zerilli ha cercato di uccidere Maria ma il suo tentativo è fallito. Il figlio del boss, nemico di Don Luciano, ha mancato il tiro e ha colpito Sandra, che è stata ferita gravemente per proteggere Giovannino. Maria è riuscita a sparare a Tony, che però ha trovato presto rifugio e si è dato alla macchia. Luca ha scatenato la polizia alle sue calcagna mentre Maria, colpita di nuovo in pieno, ha preso chiari accordi con suo padre ed è pronta a fare giustizia. Le cose si sono complicate molto velocemente e questo per via di Lombardo, un narcotrafficante pronto a prendere il porto di Palermo, sino a ora sotto controllo dei Corleone.

Nella seconda puntata di Maria Corleone2, Sandra, ripresasi, ha deciso di scappare dalla sua famiglia insieme al piccolo Giovannino, non rivelano nemmeno alla sorella il suo nascondiglio. Maria ha riabbracciato suo padre, determinato a darle una mano per trovare Zerilli mentre Luca l'ha pregata di non intromettersi e di lasciare che sia lui e la polizia a occuparsi del caso. Don Luciano, uscito dalla latitanza, viene trovato dagli uomini di Lombardo mentre Stefano e Beatrice sono sempre più vicini ma è chiaro che la ragazza nasconda un doppio fine, visto che ha ricevuto una telefonata proprio dal nuovo nemico dei Corleone.

Maria Corleone 2 Anticipazioni Terza Puntata: ecco cosa vedremo oggi su Canale5

Scopriamo insieme cosa succederà nella terza puntata di Maria Corleone 2, in onda questa sera – martedì 13 maggio 2025 – su Canale5.

Don Luciano è finito in carcere ma è sempre nel mirino del boss Zerilli. Corleone non può permettere che il suo rivale l’abbia vinta ma per avere protezione ha bisogno di soldi. Decide quindi di mettersi in contatto con Maria, alla quale chiede aiuto. La ragazza, nel mentre, ha deciso di trasferirsi a Roma ma Luca non ha alcuna intenzione di permetterglielo e porta avanti la causa legale per ottenere l’affidamento del piccolo Giovannino.

Maria Corleone 2 va in onda da questa sera, in prima serata su Canale5.