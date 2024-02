Mare Fuori 4: stasera debutta la nuova stagione in chiaro su Rai 2, con i primi due avvincenti episodi

Anticipazioni TV

Questa sera, in prima serata su Rai 2, va in onda la prima puntata della quarta stagione della fortunatissima serie tv. Rivedremo, nel primo e secondo episodio, i personaggi che abbiamo tanto amato alle prese con nuove battaglie, dentro e fuori dall'IPM.

Finalmente, dopo un'attesa che è sembrata interminabile, Mare Fuori torna su Rai 2 con la quarta stagione. Questa sera, in prima serata, ritroveremo la fortunatissima serie di Ivan Silvestrini ambientata in un carcere minorile di Napoli. Parte del cast dei nuovi episodi è salita la scorsa settimana sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, cantando 'O mar for, e a quel punto è partito l'ultimo countdown. Ovviamente la domanda che tormenta i fan della serie che allo streaming preferiscono la visione in tv è: come è andata a finire tra Rosa, Carmine e Don Salvatore? Se ancora non lo sapete, significa che vi siete ben tappati le orecchie o siete in esilio su un'isola deserta, perché in molti ne hanno parlato e nel frattempo Ivan Silvestrini ha anticipato, con un post su Instagram, che le puntate della nuova stagione sono 14 e non 12, con gli ultimi due episodi che durano ciascuno 100 minuti. Ma questa è un'altra storia, perché la nostra, per il momento, si ferma alla prima puntata di Mare Fuori 4.

Parlando della quarta stagione di Mare Fuori durante un incontro con il cast adulto al Caffè Gambrinus di Napoli, organizzato in occasione dei Nastri d’Argento 2023 alle serie tv, Ivan Silvestrini aveva detto che, dopo la stagione dell’amore (la terza), ne sarebbe arrivata una più cupa, più dark, nella quale i personaggi avrebbero sentito franare la terra sotto i loro piedi e si sarebbero sentiti soli. In Mare Fuori 4, i ragazzi dell'IPM saranno costretti a crescere e a cavarsela da soli, affrontando sia perdite che delusioni sentimentali. A soffrire e ad affrontare durissime prove saranno anche gli adulti, in primis il Comandante. Per una serie di circostanze, il conflitto fra genitori e figli è inevitabile, e mentre per molti detenuti avvicina la maggiore età, si impone una scelta importantissima: continuare a stare dalla parte sbagliata o costruirsi un futuro lontano dalla criminalità?

I personaggi di Mare Fuori 4

Sono molti i personaggi di cui seguiremo le vicissitudini in Mare Fuori 4. Quasi tutti li abbiamo conosciuti nelle stagioni precedenti, ad eccezione di Alina, Angelo, Maria Ricci (moglie di Don Salvatore) e Loredana, che è la mamma di Cucciolo e Micciarella. Alina e Angelo sono ragazzi che arrivano all'IPM, e se la prima riesce a reagire ai pensieri che la tormentano grazie a Cardiotrap, il secondo viene da una buona famiglia e ha un segreto da nascondere.

I ragazzi

Gli adulti

Mare Fuori 4: Anticipazioni della prima serata

Ogni puntata (o serata) di Mare Fuori 4 si compone di due episodi, che andranno in onda ogni mercoledì. La prima comincia con Nel nome dell'amore e termina con Il vecchio leone e Il giovane leone.

Nel nome dell'amore

Le conseguenze di ciò che è accaduto presso la Piscina Mirabilis sconvolgono Rosa Ricci, che si sente terribilmente in colpa nei confronti di suo padre alias Don Salvatore ma ha difficoltà a rinunciare a Carmine. Nel frattempo Edoardo si è svegliato. È salvo per miracolo e il merito è di Teresa, che ha il suo stesso sangue e si è prestata a una trasfusione. Carmela è al settimo cielo e non vede l'ora di cominciare una nuova vita con il marito e il piccolo Ciro, anche Edoardo ha le stesse intenzioni, nonostante una visita improvvisa e inaspettata di Teresa che rischia di rimettere tutto in discussione. Milos e Cucciolo hanno scoperto che Micciarella sa di loro due. Beppe cerca intanto di recuperare il rapporto con Kubra, ancora sconvolta dalla notizia che l'educatore è suo padre. L'uomo propone alla ragazza di ricominciare a studiare e lei accetta. Fra Valentina e l'avvocato si frappongono degli ostacoli.

Il vecchio Leone e il giovane leone

Mentre Rosa continua ad essere in crisi per aver sparato a suo padre, che per fortuna non è morto, Dobermann cerca di avvicinarsi a Kubra. Pur di ottenere il favore della ragazza, comincia a interessarsi allo studio. Pino, invece, con l'aiuto di Beppe, inizia a lavorare in un canile, ma deve scontrarsi con lo sgradevole e corrotto guardiano che tratta malissimo i cani. Cucciolo cerca di riavvicinarsi al fratello Micciarella, che però si dimostra particolarmente aggressivo con lui. Edoardo, che si trova nello stesso ospedale di Don Salvatore, incontra il papà di Rosa e finge di non sapere che è stato lui a ordinare la sua morte.

Mare Fuori 4 nasce da un'idea originale di Cristiana Farina, anche autrice del soggetto di serie e di puntate, insieme a Maurizio Careddu, e della sceneggiatura, scritta con Angelo Petrella e Luca Monesi, oltre che con lo stesso Careddu. Prodotta da Roberto Sessa, la serie è una produzione Rai Fiction - Picomedia.