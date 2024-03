Mare Fuori 4, Anticipazioni: la sesta e penultima puntata va in onda stasera su Rai2

Anticipazioni TV

Continua su Rai 2, il mercoledì sera, la quarta stagione di Mare Fuori. Ecco le anticipazioni dei due episodi della sesta puntata.

Stasera, mercoledì 20 marzo 2024, appuntamento con la sesta puntata di Mare Fuori 4. L'appuntamento è per le ore 21.20 su Rai2. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei due episodi in onda oggi.

Mare Fuori 4: Anticipazioni della Sesta Puntata

La sesta puntata della quarta stagione di Mare Fuori è composta da due episodi: Tenere accesa la speranza e Il regalo.

Nel primo episodio: Massimo costringe Mimmo a rivelargli che dietro lo stupro di Consuelo c’è la mano di Wanda. Furioso anzi ormai accecato dalla rabbia, il poliziotto entra a casa della donna e le punta una pistola contro, pronto a farla fuori.

Carmine è costretto a intervenire e riesce a convincerlo ad andarsene. Carmine è in collera con sua madre perché anche se lei non ha dato ordine ai suoi uomini di violentare Consuelo, è comunque colpevole di non essere stata sincera con lui. Wanda tenta di giustificarsi ma suo figlio non vuole sentire ragioni e decide di lasciare la loro casa per andare da Beppe con Futura, in attesa di sapere la località protetta e la nuova identità che verranno assegnate a lui, a sua figlia e a Rosa, dopo il matrimonio.

Cucciolo rimprovera Rosa per aver tradito il clan dei Ricci e lei, in risposta, cerca di convincerlo a lasciare la vita criminale.

Gianni dà ad Alina l’indirizzo dove vive Demyan e le spiega che deve aspettare che le venga concesso un permesso d’uscita per andare a vederlo. Raffaele rivela al fratello di avere ucciso Alfredo e che quindi Silvia sta scontando una pena per un reato che non ha commesso. Carmela va a parlare con Teresa e cerca di convincerla a lasciare Eduardo, l’unica persona – insieme a Rosa – che lei considera la sua famiglia. Teresa, sebbene mortificata, non può rinunciare al suo compagno. Carmela, in preda alla rabbia, spintona la sua rivale e scopre che è incinta. Rosa rivela a Carmela dove si trovano i soldi di suo padre e le promette di darli a lei affinché si rifaccia una vita, senza Edoardo. Massimo tenta di ricucire il suo rapporto con Consuelo e Pietro mentre Rosa esce dall’IPM ed è pronta a una nuova vita.

Nel secondo episodio: un giovane di nome Angelo si presenta in commissariato per costituirsi. Il ragazzo dice di aver investito una donna e viene quindi portato all’IPM. Kubra, dopo aver rivelato di non amare più Pino, decide di uscire allo scoperto e rivela che Beppe è suo padre. Rosa si trasferisce a casa di Sofia ma nella sua mente cominciano a riaffiorare i ricordi dei litigi dei suoi genitori. La ragazza decide di indossare l’abito da sposa della madre per il suo matrimonio con Carmine. Alyna trova Demyan e capisce che il fratello è felice. Per questo motivo decide di lasciarlo in pace e di non farsi vedere. Massimo si scusa con Mimmo e lo convince a testimoniare contro Wanda. Mimmo all’inizio si oppone ma poi cambia idea. Raffaele e Luigi capiscono di dover diventare dei cani sciolti e decidono di impadronirsi dei soldi dei Ricci. Rosa riceve l’inaspettata visita di Wanda mentre si trova a casa di Sofia. La madre di Carmine le lascia un cellulare con una registrazione in cui si vede Edoardo uccidere suo padre. Per la ragazza è un duro colpo.

Mare Fuori 4 va in onda questa sera su Rai2.