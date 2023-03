Mare Fuori 3: Stasera su Rai2 la Quarta Puntata della Nuova Stagione della Fiction

Anticipazioni TV

Stasera nuovo appuntamento con Mare Fuori 3. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei due episodi della quarta puntata in onda oggi su Rai2.

Questa sera, mercoledì 8 marzo 2023, quarto appuntamento su Rai2 con Mare Fuori 3. La terza stagione della Fiction Rai, già disponibile su RaiPlay, va in onda in chiaro alle 21.20. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei due episodi della puntata in onda oggi.

Mare Fuori 3: ecco cosa è successo nella Terza Puntata

Nella terza puntata di Mare Fuori 3, Edoardo ha continuato a volere la morte di Mimmo nonostante Don Salvatore gli abbia ordinato di non compiere alcuna vendetta, almeno per il momento. Per Mimmo però le cose si stanno mettendo molto male, visto che Massimo – dopo aver visto la sua reazione all’arrivo del feretro di Gaetano – ha cominciato a sospettare che il ragazzo gli nascondesse qualcosa e ha chiesto a Carmine di aiutarlo. Il Di Salvo ha così scoperto che a uccidere Pirucchio è stato proprio il suo compagno di carcere che, per paura di perdere tutto e di non avere più l’appoggio di donna Wanda, ha deciso di non confessare niente. Intanto Filippo e Naditza, con i soldi regalati da Carmine, pensano a rifarsi una vita ma faticano a trovare il modo giusto per non ritrovarsi in altri guai. Silvia ha riconosciuto nell’avvocato di Rosa, l’uomo che l’ha costretta al carcere e ha trovato il modo di parlargli. Durante la puntata abbiamo scoperto altri dettagli sulla vita della ragazza. Gianni invece, capito che Gemma avrebbe rinunciato alla messa in prova per lui, ha fatto di tutto per allontanarla e per farle credere di non amarla più, tanto da spingerla, alla fine, a lasciare l’Ipm e a tornare a Udine con la sorella.

Viola invece è tornata tormentare Rosa, questa volta potendo contare sul sostegno e sulla sintonia della sua nuova compagna di cella, Giulia. Tra Rosa e Viola sono scoppiate scintille e le due hanno finito per picchiarsi in bagno, facendo intervenire sia Sofia che Maddalena che, stanche del loro comportamento, hanno deciso di portare le due nell’ufficio della direttrice. Paola, arrivata nel suo studio insieme a Futura, ha avuto un brusco diverbio con la nuova educatrice – che intanto, qualche ora prima, si era introdotta nel pc della Vinci per sottrarle alcuni documenti – stanca dei suoi modi sin troppo violenti e dispotici, non adatti al lavoro che in questi anni sia lei che Massimo hanno cercato di fare con i giovani detenuti. In un attimo di distrazione di tutti, Viola ne ha approfittato per rapire Futura, salire sul tetto e minacciare di buttare di sotto la neonata, davanti ai ragazzi – Carmine compreso – rimasti di ghiaccio a osservare l’orrida scena. Rosa, con un colpo di anche, è riuscita a riprendere la bambina mentre Viola, dopo aver rivelato alla direttrice che forse la sua vita sarebbe stata diversa se avesse avuto una madre amorevole come lo è lei con la figlia di Di Salvo, si è buttata di sotto, morendo sul colpo.

Mare Fuori 3: le Anticipazioni della Quarta Puntata in onda oggi su Rai2

La quarta puntata di Mare Fuori 3 va in onda questa sera, sempre con due episodi. Ecco le Trame:

Nel primo episodio intitolato Per Nascere Bisogna Morire, Paola e tutti all’Ipm sono sconvolti per la morte di Viola. Sofia rivela la sua vera indentità. Non è un’educatrice come ha fatto credere ma è stata mandata per osservare l’operato della direttrice e prenderne il suo posto, qualora la Vinci non si fosse dimostrata adeguata al suo ruolo. Dobermann intanto comincia ad avere mire su Kubra, a cui Beppe non ha ancora detto di essere suo padre. Pino, vedendo Diego guardare con interesse la sua ragazza, va su tutte le furie e tra i due la tensione è più che evidente. Sofia comincia gli interrogatori e sia i giovani detenuti sia i secondini, vengono passati in rassegna per dare la propria opinione su Paola e sulla sua gestione. Filippo e Niditza finiscono nuovamente nei guai e stavolta Nad inizia a non poterne più di una vita sempre in fuga.

Nel secondo episodio intitolato Un Giorno Tutto Finisce, Sofia si insedia come nuova direttrice dell’Ipm. Le belle testimonianze dei ragazzi non hanno sortito alcun effetto e la direzione ha deciso di licenziare la Vinci e di sostituirla. Paola deve quindi dire addio all’istituto e a Massimo. Intanto Pino, dopo aver litigato ferocemente con Dobermann, viene spedito in isolamento mentre Gianni non riesce a trovare la sintonia con la nuova insegnante di musica. Massimo continua a voler fare confessare Mimmo ma il ragazzo non intende rinunciare alla fiducia di donna Wanda, l’unica che sembra disposta a occuparsi davvero di lui. Filippo e Nad scappano da due malviventi, uno dei quali ha tentato di stuprare Naditza. Dopo questo episodio però, le cose tra i due non sembrano più le stesse. Tra Milos e Cucciolo l’amicizia si fa più stretta mentre Edoardo si prepara al matrimonio con Carmela, sebbene non riesca a dimenticare Teresa. Per il Conte e la sua mogliettina si prevedono momenti di grande dolore.

Mare Fuori 3 va in onda su Rai2 alle ore 21.20.