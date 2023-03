Mare Fuori 3: Stasera su Rai2 la Terza Puntata della Nuova Stagione della Fiction

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento stasera con Mare Fuori 3. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei due episodi della terza puntata in onda oggi su Rai2.

Stasera, mercoledì 1°marzo 2023, terzo appuntamento su Rai2 con Mare Fuori 3. La terza stagione della Fiction Rai, già disponibile su RaiPlay, va in onda in chiaro alle 21.20. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei due episodi della puntata in onda oggi.

Mare Fuori 3: la Trama della Terza Stagione della Fiction

Nella terza stagione di Mare Fuori tutti i protagonisti sono cresciuti e si ritrovano a dover gestire tutti i problemi del mondo degli adulti, in cui stanno entrando. Diventare grandi non è mai semplice e costringe a fare i conti con scelte difficili e complesse, molto più che in passato. A complicare la situazione ma a volte anche a risolverla c’è l’amore, quello passionale, che per molti sarà un sentimento nuovo, completamente da scoprire, mentre per altri sarà un banco di prova dove testare se stessi. Al carcere di Nisida arriveranno poi dei nuovi personaggi. Alcuni di loro avranno alle spalle un passato con dei segreti mai confessati neanche alla propria famiglia, quella del clan, altri invece provocheranno grande scompiglio in gruppi faticosamente pacificati.

Mare Fuori 3: ecco cosa è successo nella Seconda Puntata

Nella seconda puntata di Mare Fuori 3, Carmine ha salvato Rosa dal soffocamento ed è ormai chiaro che sia lui che la ragazza hanno più nemici che nemici all'interno del carcere. Edoardo ha aspettato trepidante il giorno di libera uscita di Mimmo, per potersi vendicare di lui. Il Conte ha dato ordine a Gennaro di sbarazzarsi del traditore, una volta che sarà solo e indifeso e non protetto dai secondini dell'Ipm. Pirucchio però ha deciso di non assecondare i desideri e gli ordini del suo ex amico e raggiunto Mimmo sugli scogli, si è fatto sparare in pieno petto. Ignari di quanto sta succedendo là fuori, i ragazzi hanno dato l'ultimo saluto a Salvo, il cugino di Edoardo. Con loro anche i nuovi arrivati, Dobermann, e i fratelli Cucciolo e Micciarella.

Gemma ha scoperto che Fabio è morto e che a ucciderlo è stato Gianni. Cardiotrap ha infatti spinto il ragazzo giù dalla scogliera ed è per questo che negli ultimi tempi è strano. La ragazza ha deciso di non accettare la messa in prova per stargli vicino, soprattutto dopo che lui ha scelto di confessare tutta la verità prima a Beppe e poi a Massimo, per liberarsi di un peso che, da solo, non sarebbe stato in grado di sopportare. All'Ipm intanto è arrivata una nuova educatrice, Sofia. La donna, dai metodi piuttosto discutibili, non ha fatto mistero di non essere per nulla convinta che la gestione di Paola non sia quella corretta. La direttrice, per lei, è troppo morbida e permissiva.

Mare Fuori 3: le Anticipazioni della Terza Puntata in onda oggi su Rai2

La terza puntata di Mare Fuori 3 va in onda questa sera, sempre con due episodi. Ecco le Trame:

Nel primo episodio intitolato L'Amore non esiste, la notizia della morte di Gaetano sconvolge tutti i ragazzi dell'Ipm ma soprattutto fa esplodere il conflitto tra Edoardo e Mimmo. Massimo è distrutto. Aveva capito che il ragazzo era inquieto ma non ha saputo aiutarlo. Paola invece deve tenere a bada le intemperanze di Sofia, la nuova educatrice, che sembra proprio non sopportare i metodi della direttrice. Kubra viene invitata a casa di Pino e si prepara a conoscere la madre del ragazzo; Latifah invece è triste a causa della lontananza dalla figlia e Beppe non sembra riuscire a rassicurarla. Silvia riconosce nell'avvocato di Rosa, l'uomo che l'ha spedita in prigione mentre la Ricci fa visita a suo padre. Gemma e Gianni sono sempre più distanti mentre l'ingresso di una nuova detenuta, Giulia meglio conosciuta come Crazy J, scatena grande curiosità nei ragazzi.

Nel secondo episodio intitolato l'Età dell'Innocenza, Rosa informa Edoardo che suo padre ha dato ordine di cessare con le punizioni ma il Conte vorrebbe dare una lezione a Mimmo e subito. Viola provoca la Ricci dandole della vigliacca perché non ha ancora ucciso Carmine. Massimo capisce che Mimmo sta nascondendo qualcosa e che vorrebbe confessare e chiede al Di Salvo di aiutarlo. Filippo e Nad, che sono riusciti a incontrare Carmine, trovano dei soldi lasciati dal ragazzo nel loro zaino. Con quel denaro possono continuare la loro fuga. Kubra decide di scrivere una lettera a sua madre, per riconciliarsi e la consegna a Beppe, che vuole rivelarle di essere suo padre. I due vengono però distratti da una visione spaventosa. Viola è sul cornicione del tetto e ha in braccio Futura.

Mare Fuori 3 va in onda su Rai2 alle ore 21.20.