Love is in the Air, Anticipazioni turche: notte di passione per Eda e Serkan!

Le Anticipazioni turche delle nuove puntate di Love is in the Air, presto su Canale5, rivelano che Eda e Serkan trascorreranno la notte insieme.

Momenti piccanti e sensuali per Eda Yildiz e Serkan Bolat nelle nuove puntata di Love is in the Air, presto in onda su Canale5. Stando alle Anticipazioni delle trame provenenti dalla Turchia, i due protagonisti della soap, nonostante i problemi creati dall’arrivo della nonna della bella paesaggista, saranno più uniti che mai, tanto da concedersi una notte di folle passione insieme.

Anticipazioni turche Love is in the Air: Alptekin arrestato

La vita di Eda e Serkan sta per essere nuovamente messa sottosopra, a causa dell’arrivo della nonna della Yildiz. La perfida e calcolatrice Semiha Yldirim, infatti, è riuscita ad appropriarsi del 45% delle quote della ArtLife, grazie alla complicità di Efe, che prima di lasciare la Turchia ha lasciato la sua parte di azienda alla socia segreta. Approdata in azienda, Semiha metterà immediatamente in chiaro le sue intenzioni, chiedendo ad Eda di smettere di frequentare Serkan, così da poter compiere la sua vendetta nei confronti della famiglia Bolat. Mentre la Yildiz si trova a dover fare i conti con il ricatto della nonna paterna, Semiha riuscirà a far arrestare Alptekin, intercettato alle Bahamas mentre è intento a prendere un volo con una valigia piena di soldi, frutto di intrighi finanziari.

Eda lascia Serkan nelle anticipazioni di Love is in the Air

Assistendo in prima persona alla furia vendicativa della nonna, Eda si vede costretta ad assecondare i suoi desideri, troncando la storia d’amore con Serkan, che rimane sbigottito non trovando una spiegazione plausibile al repentino cambiamento della Yildiz. La bella paesaggista, pur cercando di proteggere Serkan, non ha intenzione di lasciarsi corteggiare dall’uomo che Semiha ha scelto per lei, ovvero il principe Seymen. Per distruggere ogni legame tra i due innamorati, la perfida nonna chiedere a Balca di invitare Serkan a cena con una scusa, facendosi trovare allo stesso locale con Eda, che rimarrà sconvolta nel vedere il Bolat con la nuova impiegata della ArtLife. Balca provocherà intenzionalmente una reazione allergica a Serkan, offrendosi di riaccompagnarlo a casa e facendosi trovare da Eda, che è accorsa per aiutare il suo ex fidanzato, con ben pochi indumenti a coprirle il corpo…

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan ed Eda a letto insieme

Eda si accorgerà ben presto dell’inganno di Balca e le chiederà di lasciare immediatamente l’abitazione di Serkan, correndo al suo capezzale per aiutarlo a riprendersi dall’attacco di allergia. La situazione si farà subito compromettente, ed Eda e Serkan finiranno con il trascorrere insieme la notte, vivendo momenti di intensa passione. Dopo una notte di fuoco che ha messo in chiaro alla Yildiz che le è impossibile dimenticare il sentimento che la lega al Bolat, la paesaggista fuggirà alla ArtLife, sperando che Serkan non la segua. Proprio in ufficio, invece, i due avranno un confronto intenso, durante il quale Eda chiederà all’uomo che ama di fingere una rottura, nella speranza che sua nonna non si accorga dell’inganno.

