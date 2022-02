Love is in the Air Anticipazioni Turche: Melo rovina tutto, Burak distrutto

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle trame di Love is in the Air, presto in onda su Canale5. Burak protagonista di una disastrosa proposta di nozze.

Proprio quando la seconda stagione di Love is in the Air volgerà al termine, per i fan della soap di Canale5 ci sarà una sorpresa del tutto inaspettata. Stando alle Anticipazioni delle nuove puntate, infatti, Melo si renderà conto di non essere innamorata di Burak e deciderà di lasciarlo. Ignaro di tutto, l’amico di Eda si presenterà all’appuntamento con la fidanzata pronto a farla una magnifica e romantica proposta di nozze, rimanendo di sasso quando Melo non solo rifiuterà di sposarlo, ma anche di continuare la loro relazione.

Love is in the Air Anticipazioni Turche: la scelta di Melo

Dopo aver sofferto mesi osservando Burak sempre più innamorato di Eda, Melo ha finalmente avuto la possibilità di intrecciare una relazione con lui. Burak, infatti, si è reso conto che la Yildiz è sempre stata destinata a stare con Serkan, e si è arreso mettendo gli occhi su Melo. L’amica di Eda, tuttavia, inizia a nutrire qualche dubbio sulla storia d’amore, non riuscendo a provare le famose “farfalle nello stomaco”, che per lei invece sono indice di vero amore. Secondo Melo, la consapevolezza che Burak l’ha scelta solo dopo il rifiuto di Eda, fa sì che non sia lui l’uomo della sua vita. Parlando con Ayfer, Melo si sfoga e prende la decisione di mettere fine alla relazione con Burak.

Burak sotto shock nelle Anticipazioni di Love is in the Air

Ignaro di tutto, Burak ha deciso di dare una svolta al rapporto con Melo, certo che lei sia molto innamorata di lui e felice per come stanno procedendo le cose nella loro relazione. Burak acquista un anello di fidanzamento per fare la proposta di nozze a Melo e, approfittando dell’appuntamento che ha con la sua fidanzata, si prepara al grande gesto romantico. Peccato che Melo abbia deciso di incontrare Burak per comunicargli la sua intenzione di lasciarlo. L’uomo sarà a dir poco deluso, ma ascolterà con grande maturità le ragioni della sua fidanzata e alla fine si troverà d’accordo con lei. Nonostante lo shock di sentirsi rifusato, Burak si dimostrerà leale e pronto all’ascolto.

Anticipazioni Love is in the Air: Melo in ospedale

Tutto sembra risolversi per il meglio, non fosse che Melo, per darsi coraggio e parlare apertamente senza freni, ha ingollato il cocktail di Burak, nel quale era nascosto l’anello di fidanzamento. Il prezioso oggetto finirà nel corpo di Melo, che sarà trasportata d’urgenza in ospedale per ulteriori accertamenti. La situazione è tragica ma Burak non lascerà sola Melo neppure per un istante, dimostrandosi un uomo d’altri tempi.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.