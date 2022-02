Love is in the Air Anticipazioni Turche: Eda e Serkan scelgono il nome del secondogenito!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air, per le puntate presto in onda su Canale5. Eda e Serkan scelgono il nome del secondogenito, facendo commuovere Aydan.

Giungono nuove ed emozionanti Anticipazioni dalla Turchia, che riguardano le puntate di Love is in the Air, presto in onda su Canale5. Dopo aver rischiato di perdere il bambino a causa di un incidente, Eda ha accettato di ascoltare i consigli di Serkan e viversi con più serenità la gravidanza. La coppia scopre di essere in attesa di un maschietto e la Yildiz avrà un’idea molto commovente per il nome del secondogenito. Aydan sarà colpita dalla scelta di Eda e le chiederà scusa per tutti i problemi che le ha causato, cercando il suo appoggio durante i preparativi per le nozze con Kemal. La condizione imposta dal futuro sposo, tuttavia, rischierà di rovinare questo momento perfetto.

Eda e Serkan aspettano un maschietto nelle Anticipazioni Turche di Love is in the Air

Eda ha rischiato di perdere il bambino durante la festa di compleanno di Serkan, ignorando gli avvertimenti del marito che vorrebbe vederla più attenta durante questa gravidanza. Superato lo shock, la coppia scopre finalmente il sesso del nascituro. Eda e Serkan aspettano un maschietto, per la gioia del Bolat che non vede l’ora di crescerlo come un vero piccolo imprenditore, sommerso dall’amore della famiglia. Kiraz, tuttavia, inizia a dare i primi accenni di gelosia e cercherà in tutti i modi di essere al centro dell’attenzione dei genitori. Del resto, avendo ritrovato suo padre dopo tanti anni, Kiraz teme che Serkan la metta da parte per concentrarsi sul fratellino e non può negare che avrebbe voluto ancora del tempo, completamente da sola, con mamma e papà a suo disposizione.

Anticipazioni Love is in the Air: Kiraz cambia idea

Col passare del tempo, tuttavia, Kiraz inizia ad abituarsi all’idea che sarà una sorella maggiore e vuole partecipare alla vita del fratellino anche prima che nasca. Parlando dei nomi che potrebbero essere perfetti per il secondogenito, Kiraz suggerisce a sua madre di trovarne uno che sia legato alle ciliegie, dal momento che il suo vuol dire “fragola”. Un pensiero molto dolce quello di Kiraz, che porterà Eda a riflettere sul nome Alp, ovvero il nome del fratello maggiore defunto di Serkan. Il Bolat sarà molto colpito dalla scelta della moglie e anche Aydan si mostrerà molto commossa, arrivando a chiedere scusa ad Eda per tutte le volte che ha cercato di metterle i bastoni tra le ruote.

Love is in the Air, spoiler turchi: Aydan si sposa

Aydan, ritrovato il rapporto con la nuora, si affiderà ad Eda in un momento molto particolare della sua vita. La donna, infatti, ha deciso di partire per la Spagna con Kemal, dove saranno celebrate le loro nozze. Sebbene sia al settimo cielo per il grande passo che sta per compiere, Aydan non riesce a digerire la condizione imposta dal suo promesso sposo. Kemal, infatti, vorrebbe portare con loro anche la madre Yadigar, che si è mostrata apertamente ostile nei confronti di Aydan. Questa condizione potrebbe mettere in pericolo il lieto evento…

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.