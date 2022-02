Love is in the Air Anticipazioni Turche: Eda rischia di perdere il bambino!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle trame di Love is in the Air, per le puntate presto in onda su Canale5. A causa di un incidente, Eda mette in pericolo la gravidanza.

Le Anticipazioni delle nuove puntate di Love is in the Air, presto in onda su Canale5, ci hanno rivelato che Eda è incinta. Serkan ha preso bene la notizia, per poi rivelarsi ben più ansioso del previsto. In occasione del compleanno del Bolat, la paesaggista organizza una bellissima festa a sorpresa ma qualcosa andrà storto. Cercando di aiutare Kiraz senza disturbare il festeggiato, Eda cadrà da un albero e mette a rischio la gravidanza.

Love is in the Air: le Anticipazioni Turche

Eda e Serkan stanno per diventare genitori bis. Dopo un viaggio di nozze lampo e diversi problemi economici da affrontare, derivati dal crack della ArtLife, la coppia può gioire delle lite notizia. Serkan è al settimo cielo ma teme che Eda si metta in pericolo e la obbliga al riposto forzato. La Yildiz non prenderà bene il comportamento di suo marito e lo inviterà a lasciare vivere la gravidanza come più desidera, assicurando massima attenzione. Qualcosa, tuttavia, andrà storto e costringerà Eda a chiedere immediato aiuto a Serkan.

Anticipazioni Turche Love is in the Air: Eda sorprende Serkan

Eda è concentrata sulla gravidanza e Kiraz, tanto da dimenticare il compleanno del Bolat. Ricordando che Serkan non ama festeggiare questa ricorrenza, la paesaggista chiederà a Melo e Ayfer di organizzare una piccola festa, riservata alle persone che realmente contano nella vita di Serkan. La serata procede al meglio e il Bolat è molto felice di poter abbracciare i suoi cari in un giorno particolare, nonostante la doccia fredda di scoprire che Eda non ha pensato ad un regalo per il suo compleanno. Nonostante tutto, Serkan cercherà di rassicurare la moglie, ammettendo di non aver bisogno di nulla tranne che della sua preziosa famiglia. Tutto procederà al meglio, fino a quando Kiraz correrà da Eda per chiederle di recuperare un palloncino che è rimasto impigliato in un albero.

Love is in the Air: Eda in pericolo

Non volendo disturbare Serkan, che sembra sereno dopo tanto tempo, Eda accetterà di aiutare Kiraz arrampicandosi sull’arbusto e recuperando il suo palloncino. Scendendo dall’albero, tuttavia, Eda calcolerà male le distanze e cadrà. Fortunatamente, essendosi accorto dell’imprudenza della moglie, Serkan riuscirà a salvare la paesaggista da una rovinosa caduta anche se Eda inizierà ad avvertire brusche fitte all’addome. Credendo che il bambino possa aver risentito della caduta, Serkan porta Eda in ospedale dove la coppia scoprirà che la gravidanza non è stata compromessa dall’accaduto. Furioso per la mancanza di attenzione della moglie, il Bolat chiederà ad Eda di tornare ad osservare le sue regole fino al parto. Compromesso che, visto quanto accaduto, la Yildiz sarà costretta ad accettare.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.