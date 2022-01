Love is in the Air Anticipazioni Turche: Eda e Serkan genitori bis, la Yildiz è incinta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle trame di Love is in the Air, in arrivo su Canale5. Nelle nuove puntate, Eda scoprirà di essere in dolce attesa.

I fan di Love is in the Air possono gioire per i colpi di scena che attendono loro nelle nuove puntate della soap turca, presto in onda su Canale5. Le Anticipazioni delle trame, infatti, rivelano che Eda scoprirà di essere incinta. La Yildiz, al settimo cielo, comunicherà la notizia a Serkan che non reggerà come previsto. Il Bolat, infatti, inizierà ad essere ossessionato dall’idea che Eda stia attenta e segua un’alimentazione rigida, per poi coinvolgere la sua sposa in una pantomima, volta a salvare la ArtLife, che rischierà di svelare a tutti lo stato interessante della bella paesaggista.

Eda è incinta nelle Anticipazioni turche di Love is in the Air

Dopo aver celebrato un matrimonio romantico, Eda e Serkan hanno scoperto che la ArtLife è sull’orlo del fallimento e hanno concluso la luna di miele prima del previsto. Da quando ha fatto ritorno a casa, tuttavia, Eda è sempre più strana, colpita da improvvisi attacchi di fame e sonnolenza, che iniziano ad allarmarla non poco. Dopo essersi recata dal medico in cerca di spiegazioni, la Yildiz scopre di essere in dolce attesa. La paesaggista è al settimo cielo: finalmente potrà dare a Kiraz un fratellino o una sorellina con cui giocare e crescere insieme. Con gli esami alla mano, Eda rivela la lieta notizia a Serkan che, sebbene felice, inizia a comportarsi in modo strano.

Anticipazioni turche Love is in the Air: Serkan esagera…

Serkan sta per diventare padre per la seconda volta e non potrebbe essere più felice. A causa della rottura con Eda, infatti, l’imprenditore non ha potuto godere dei primi anni di vita di Kiraz, ma il destino ha deciso di riscattarlo con il dono di un secondo figlio. Sebbene entusiasta per la notizia, Serkan non può fare a meno di sfoderare il suo lato più ansioso con la sua dolce metà. Mentre la Yildiz chiede di non dire a nessuno della gravidanza, il Bolat organizza una dieta ferrea per la moglie, privandola di tutti i cibi che potrebbero nuocere al bambino, e preoccupandosi che Eda non faccia alcun tipo di sforzo. Inutile dire che alla Yildiz la situazione non andrà esattamente a genio.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda semina il caos

Mentre gioisce per la nuova gravidanza, Eda deve aiutare Serkan a non perdere il primo cliente della nuova società che ha fondato con Piril ed Engin, dopo il fallimento della ArtLife. Non avendo a disposizione un vero ufficio, i quattro amici fingono che il vecchio studio dell’impresa sia il luogo del nuovo posto di lavoro, assoldando persone per fingersi dipendenti. Durante questa ben congegnata messinscena, Seyfi troverà i risultati del test di gravidanza di Eda e, per una serie di equivoci, crederà che appartengano ad Aydan. La signora Bolat negherà di aspettare un figlio da Kemal, e penserà immediatamente che il test sia dell’adorata nipote Pina, mentre la scoperta di alcuni medicinali nella borsa di Eda porterà Melo e Ayfer a credere che la paesaggista sia depressa. Come riuscirà la Yildiz a nascondere la gravidanza e a non far preoccupare l’amata zia?

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.