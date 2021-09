Love is in the Air Anticipazioni: Eda chiede a Serkan di sposarla, ma una tragedia rovina tutto!

Anticipazioni TV

Love is in the Air Anticipazioni: Eda chiede a Serkan di sposarla!

Serkan sta per raggiungere Parigi, dove si terrà un incontro di lavoro... e sul jet privato ci trova Eda! La giovane, dopo avergli apertamente dichiarato il suo amore, gli mostra due anelli di fidanzamento, e gli chiede di diventare suo marito. L'imprenditore, piacevolmente sorpreso, le dice di sì seduta stante. Tuttavia, il Bolat ci tiene a precisare che, una volta atterrati in Francia, sarà lui a farle la romantica proposta.

Eda rivela a Serkan perché lo aveva lasciato, nelle Anticipazioni di Love is in the Air

Dopo che l'architetto ha accettato, la Yildiz gli racconta di tutti i ricatti subiti da sua nonna Semiha: lo aveva lasciato soltanto perché quest'ultima altrimenti avrebbe fatto fallire l'Art Life, di cui è socia al 45%. Ora, però, la ragazza non ha più alcuna intenzione di starsene zitta e buona, senza ribellarsi alle minacce di Semiha! E così, ha fatto proprio ciò che la donna non avrebbe mai voluto facesse, divenendo la promessa sposa di Serkan.

Love is in the Air Anticipazioni: Semiha finge di accettare le nozze

Semiha, disperata per le imminenti nozze, cerca il supporto di Aydan ed Ayfer, chiedendo loro di non dare la benedizione ai due innamorati. Anche questo stratagemma, però, non funziona, anzi: l'imprenditore e l'amata organizzano la festa di fidanzamento, a cui prendono parte i loro cari. La nonna, allora, finge di non volersi più opporre al matrimonio, a patto che i due rispettino per filo e per segno le tradizioni turche...

Il diabolico piano del principe Seyman, nelle Anticipazioni di Love is in the Air

Durante la Notte dell'Henné, una festa dedicata esclusivamente alla futura sposa, Ayfer si occupa del banchetto. La zia di Eda, però, si accorge ben presto della mancanza dello zucchero a velo; dato che Erdem non riesce a trovarlo, subentra il principe Seymen, il quale gli consegna l'ingrediente. Tuttavia, il segretario di Engin non dovrà rivelare a a nessuno che è stato lui a fornirglielo...

Love is in the Air Anticipazioni: Eda viene rapita!

Infatti, il principe ha messo nello zucchero a velo del sonnifero! Quindi, non appena lo assumono, tutte le donne presenti alla festa cadono in un sonno profondo... ed è in questo momento che due uomini al servizio di Seymen rapiscono la protagonista, priva di sensi. Fortunatamente, il Bolat riesce ad allertare la polizia in tempo, e a ritrovarla. Semiha, il giorno dopo, s'infuria con il principe, ed interrompe ogni tipo di rapporto con lui... ma siamo sicuri che lei non c'entri niente con questa brutta faccenda?

Love is in the Air va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30.