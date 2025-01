Leopardi – Il Poeta dell’infinito: Leopardi è un uomo, un artista e un’icona POP nella nuova Fiction di Rai1

Anticipazioni TV

Può un poeta come Leopardi diventare un’icona POP? Sì, certamente ed è quello che vedremo succedere in Leopardi – Il Poeta dell’Infinito, la nuova Fiction evento in onda il 7 e l’8 gennaio 2025 su Rai1.

Può Giacomo Leopardi, il poeta dell’Infinito, diventare un’icona pop e raccontare l’uomo che si cela dietro l’artista? Sì è possibile e la nuova Fiction evento della Rai c’è riuscita. Dopo le vacanze di Natale, il 7 e l’8 gennaio 2025, in prima serata su Rai1 ci aspetta Leopardi – Il Poeta dell’Infinito, una miniserie in due puntate, prodotte da Rai Fiction in collaborazione con IBC Movie, Rai Com e Oplon Film, con il sostegno di Apulia Film Commission e di Marche Film Commission, e presentata – con enorme successo e in anteprima mondiale, all’81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica La Biennale di Venezia 2024.

Leopardi – Il Poeta dell’Infinito: un ritratto inedito e meno gotico del grande poeta di Recanati

Giacomo Leopardi è nel pensiero di tutti il poeta della "Natura Matrigna", del pessimismo cosmico, della solitudine e del sogno d’amore infranto. Ma il conte Leopardi è sempre stato qualcosa di più: è stato un trasgressivo, un rivoluzionario – nel senso di capace di rivoluzionare il proprio e l’altrui pensiero – un artista capace di vedere oltre la siepe del presente per guardare a un futuro prossimo e venturo, con un animo vitale, dirompente, contrario e opposto alla fragilità del suo corpo. Ed è proprio questo Leopardi che Sergio Rubini e Rai Fiction hanno voluto raccontare nella Fiction Leopardi – Il Poeta dell’Infinito, con il chiaro intento di non raccontare e non mostrare un Leopardi gobbo e piegato dalla sua cagionevole salute ma un Leopardi potente perché in grado di combattere contro le proprie debolezze umane, non soltanto fisiche.

Nel corso della conferenza stampa, tenutasi prima delle vacanze di Natale 2024, è emerso quanto impegno e quanto amore sia stato profuso per un progetto, anzi un’opera di ingegno (come è stata definitiva la miniserie), che vedremo in prima serata il 7 e l’8 gennaio 2025. La serie è un ritratto inedito del poeta di Recanati, non raccontato solo nella sua grandezza artistica ma visto e indagato soprattutto nella sua infinita maestosità umana. Il regista Sergio Rubini ha voluto restituire a Leopardi un’umanità che si è persa nel tempo, nei libri di scuola dove la figura del conte è sempre vista e raccontata come una derelitta ombra di se stesso, polverosa come i libri della biblioteca paterna, in cui era costretto – dalla sua malattia e la sua infelicità – a periodi di “studio matto e disperatissimo” che ne aggravavano la salute fisica e mentale.

Ma Giacomo Leopardi, come detto prima, non è una figura così gotica, oscura, triste e malinconica ma soprattutto disillusa come viene più volte descritta. Il conte è un uomo del suo tempo ma in grado di combattere per ottenere quella libertà di pensiero come solo i grandi pensatori fanno. Ed ecco che negli anni in cui l’Italia attraversa i moti del Risorgimento italiano e in cui si respirano i primi desideri di unione e di lotta al tiranno, la sua figura emerge come un vate, capace di infiammare le coscienze pubbliche e politiche e di disturbare i benpensanti di allora, moralisti, ferventi cattolici anzi bigotti, che non pensano e non vogliono qualcosa di diverso.

Leopardi – Il Poeta dell’Infinito: un cast d’eccezione per un’opera di ingegno

La capacità di Leopardi di rompere gli schemi e di diventare un rivoluzionario del suo tempo, lo rende a tutti gli effetti un’icona pop di quell’età ma anche della nostra. Per rappresentare un animo umano così sfaccettato si è ricorso a una scelta attentissima del cast. Per interpretare il conte è stato scelto Leonardo Maltese, premiato lo scorso dicembre all’ Italy on Screen Today New York con il prestigioso Wind of Europe International Award.

Nei panni del suo grande amico Antonio Ranieri c’è Cristiano Caccamo mentre in quelli di Fanny Targioni Tozzetti, l’amore impossibile e doloroso del poeta, l'Aspasia dei suoi componimenti, c’è Giusy Buscemi.

L’amicizia tra Leopardi, Ranieri e Fanny, trasformatasi presto in un triangolo amoroso, viene indagata come non mai, mostrando un lato tenero e giocoso del poeta, sostenuto sempre dal suo grande amico Antonio, colui che permise la sua sepoltura in una tomba e non in una fossa comune come il tempo imponeva, a causa della diffusione del colera. Sarà indagato però anche il rapporto con i suoi genitori, con sua madre Adelaide Antici – interpretata da Valentina Cervi – e con suo padre, l’algido conte Monaldo, interpretato da Alessio Boni. Come rivelato da quest’ultimo, l’amore che legava padre e figlio era qualcosa di unico. Monaldo, a dispetto dei racconti e delle stesse descrizioni dell’artista, viene rappresentato come un uomo sì bigotto ma attento alle esigenze di suo figlio e alla sua salute, da sempre cagionevole. Da qui la sua volontà, un mix di protezione e controllo, di tenerlo sotto il tetto della loro casa a Recanati, per poi decidere di lasciarlo scappare a Roma e riaccoglierlo ogni volta che le sue fughe finiscono in un turbinio di disavventure, sciagure e di ricadute.

Sullo sfondo, un’Italia che cambia. Un paese che è ancora pervaso dal bigottismo e che mal si accompagna a un uomo visionario, fuori dai tempi, così vicino a noi da risultare quasi uno dei nostri giovani, deciso a ribellarsi al controllo della famiglia così come a quello della società, che impone veti e divieti.

Nel cast anche:

La Fiction è stata ambientata e girata tra la natìa Recanati, le Marche, Bari e la Puglia, Mantova, Torino, Roma, Napoli e Bologna.

L'appuntamento con Leopardi - Il Poeta dell'Infinito è per il 7 e l'8 gennaio 2024 in prima serata su Rai1.