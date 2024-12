Leopardi – Il Poeta dell'Infinito: Arriva a New York l'anteprima Internazionale della Miniserie TV prossimamente su Rai1

Anticipazioni TV

Arriva domani, 5 dicembre 2024, in anteprima all’Italy on Screen Today New York - Film & TV Series, la miniserie Leopardi - Il Poeta dell'Infinito, a gennaio su Rai1. Un evento di respiro internazionale che festeggia la produzione televisiva e cinematografica italiana.

Arriva a New York, in anteprima internazionale, Leopardi – Il Poeta dell’Infinito. La miniserie TV, in due puntate, presto in onda su Rai1 – 7 e 8 gennaio 2025 – approda domani – 5 dicembre 2024 - all’Italy on Screen Today New York, Film & TV Series, per una grande serata evento.

Leopardi – Il poeta dell’infinito in anteprima all’Italy on Screen Today New York, Film & TV Series

Dopo l’anteprima newyorkese di Vermiglio di Maura Delpero, scelto dall’Italia come candidato agli Academy Awards 2025, Italy on Screen Today New York, domani – 5 dicembre 2024 – prosegue il programma con l’anteprima internazionale di Leopardi – Il Poeta dell’infinito. La miniserie che arriverà su Rai1, in prima visione TV, il prossimo 7 e 8 gennaio 2025, valica i confini d’oltreoceano, arriva a Manhattan e diventa parte integrante del Festival, nato nel 2016.

La serie in due puntate, diretta da Sergio Rubini, è una grande produzione in costume e offre un ritratto inedito e storicamente accurato del poeta dell'Infinito e di A Silvia, Giacomo Leopardi. Uno spirito libero, un poeta libero, completamente contrario al compromesso ma soprattutto capace di sfidare il suo tempo ma anche l’invasore austriaco, la Chiesa e persino i fondatori della Stato Italiano nascente. Per la realizzazione Rai Fiction ha collaborato con IBC Movie e con Rai Com e Oplon Film e si avvalsa anche della collaborazione della Marche Film Commission e dell’Apulia Film Commission. La proiezione, ricordiamo in anteprima, sarà introdotta dal protagonista Leonardo Maltese. L’attore presenterà entrambi gli episodi in un dialogo con il professor Stefano Albertini e riceverà dal Console Generale Fabrizio Di Michele, il prestigioso Wind of Europe International Award.

Per questo evento c’è emozione. Loredana Commonara, fondatrice e direttrice del festival ha rivelato:

“Sono profondamente orgogliosa di portare in anteprima internazionale al nostro festival a New York la serie TV Leopardi. È un’opera straordinaria che rende omaggio a uno dei più grandi geni della cultura italiana. Poterla condividere con il pubblico newyorkese è per me motivo di grande emozione e soddisfazione. Questo è esattamente lo spirito del nostro festival: costruire un ponte culturale tra l’Italia e gli Stati Uniti”.

Italy on Screen Today New York, Film & Tv Series Fest: altri titoli in anteprima a Manhattan

L’Italy on Screen Today New York, Film & Tv Series Fest porta a Manhattan, da 9 anni, la migliore produzione audiovisiva italiana contemporanea e gode di una grande risonanza internazionale grazie agli ospiti ma anche alla selezione accurata dei film e delle serie TV. Il festival è nato nel 2016, e viene organizzato e prodotto dall’associazione Artistic Soul fondata da Loredana Commonara. La peculiarità del festival, unico italiano negli USA, è la promozione nonché il supporto alla campagna OSCAR del film designato a rappresentare l’Italia agli Academy Awards.

Ogni anno, la programmazione include anteprime americane e newyorkesi, grandi autori e nuove proposte ma anche film che hanno fatto discutere la critica, serie TV e una sezione dedicata ai cortometraggi. Durante il festival, quest’anno, saranno proiettate altre due serie TV italiane ovvero Marconi: L’Uomo che ha Connesso il Mondo di Lucio Pellegrini, che racconta la storia del geniale inventore italiano che ha rivoluzionato le telecomunicazioni globali, e Il Clandestino di Rolando Ravello, che esplora con intensità i temi della migrazione e dell’identità attraverso il percorso di un protagonista in cerca di riscatto.

Il ricco palinsesto, nel 2024, includerà anche titoli come Confidenza di Daniele Luchetti, Un Mondo a Parte di Riccardo Milani, Adagio di Stefano Sollima, L’Ordine del Tempo di Liliana Cavani, Cento Domeniche di Antonio Albanese, Laggiù Qualcuno mi Ama di Mario Martone, Palazzina Laf di Michele Riondino, Mia di Ivano De Matteo, Posso Entrare? An Ode to Naples di Trudie Styler, Mi Fanno Male i Capelli di Roberta Torre.

Prosegue pure la collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, dando spazio ai giovani talenti attraverso una selezione dei migliori lavori realizzati dagli studenti, già premiati nei principali festival internazionali. Questa sezione conferma l’impegno dell’Italy on Screen Today New York, Film & Tv Series Fest nel promuovere il futuro del cinema italiano, offrendo una piattaforma a giovani creativi capaci di raccontare storie originali e universali con sensibilità e maestria. I titoli in programma includono: Vite Minuscole di Renata La Serra, Ancella d’amore di Emanuela Muzzupappa, Ancora fingevo di dormire di Federico Fadiga, Fake Shot di Francesco Castellaneta, Föa di Margherita Ferrari, Il difetto dell’astice blu di Simone Marino, Mi Pequeño Chet Baker di Mauro Diez, Dissidia di Letizia Zatti, In Spirito di Nicolò Folin, Shelter Me di Valeria Gaudieri, Fulmine Verde di Tommaso Diaceri, Ho Ballato di Tutto di Sarah Narducci.

In calendario, inoltre, La vita accanto, l'ultimo lavoro di Marco Tullio Giordana, seguito dall'anteprima americana di Shakespea Re di Napoli, trasposizione cinematografica dell'opera teatrale sceneggiata e diretta dal drammaturgo Ruggero Cappuccio, affiancato da Nadia Baldi. Al termine della proiezione, l’attore Jacopo Rampini parteciperà a una conversazione finale, moderata dal professor Stefano Albertini.

Oltre alle anteprime di Vermiglio e Leopardi - Il Poeta dell’Infinito, il Festival proporrà due eventi speciali. Il primo, in collaborazione con l’Archdiocese of New York, è la proiezione di Francesca Cabrini di Alejandro Monteverde, che si terrà nella suggestiva St.Patrick’s Cathedral. Alla proiezione Cristiana Dell’Anna, l’attrice protagonista, che incontrerà il pubblico e prenderà parte a una tavola rotonda moderata dal giornalista Federico Rampini, insieme ai professori Antonio Monda e Stefano Albertini. Il film racconta e celebra la vita straordinaria di Santa Francesca Saverio Cabrini, pioniera dell’emancipazione femminile e dei diritti dei migranti. Fondatrice di 67 istituzioni tra ospedali, scuole e orfanotrofi, la sua eredità di speranza e assistenza continua a vivere ancora oggi.

Il secondo evento celebra i 500 anni del viaggio di Giovanni da Verrazzano, il primo occidentale a mettere piede sull’isola che oggi conosciamo come Manhattan. La sua impresa è oggi ricordata anche dal famoso ponte che collega Brooklyn a Staten Island. In questa occasione sarà proiettato Giovanni da Verrazzano. Navigatore e gentiluomo di Luigi Cappellini, che introdurrà personalmente il documentario, l’evento è organizzato con la collaborazione del Cav. Giuliana Ridolfi Cardillo Special Projects dell’Italian Heritage & Culture Committee of New York.