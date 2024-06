La Rosa della Vendetta Anticipazioni Puntata 28 giugno 2024: Gulendam scopre la verità e aiuta Mert a fuggire!

Anticipazioni TV

Torna su Canale 5 l'appuntamento con la nuova serie turca con Murat Unalmis, l'indimenticato Demir Yaman di Terra Amara. Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Terza Puntata de La Rosa della Vendetta in onda stasera, 28 giugno 2024, sulla rete ammiraglia Mediaset!

Stasera torna sulla rete ammiraglia Mediaset Murat Unalmis, l'amato Demir Yaman di Terra Amara con un nuovo episodio de La Rosa della Vendetta, Gulcemal. Grazie alle anticipazioni della serie televisiva turca di Canale 5, scopriamo che, nella terza puntata in onda il 28 giugno 2024, alle 21:20, Mert ormai lo ha capito: non ha via di scampo. In preda alla disperazione, il giovane decide di raccontare la verità a Gulendam: non è innamorato di lei, e non la amerà mai; l’ha sposata soltanto perché Gulcemal lo ha costretto. Gulendam, piangendo, gli promette che lo aiuterà a scappare per mettersi al riparo dalla furia del fratello. Intanto, frugando tra i vecchi ricordi di Zafer con l'intento di indagare sul suo rapporto con Gulcemal, Armagan trova delle foto in cui la madre è insieme a due bambini che lui non aveva mai visto prima…

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: Mert sotto ricatto...

Mert ha trascorso una notte di passione con Gulendam, e quest'ultima è rimasta incinta. Lui, però, era sul punto di sposare Deva, quindi non voleva saperne di Gulendam e del bambino in arrivo. Quando Gulcemal ne è entrato a conoscenza, è andato su tutte le furie. L'uomo ha dato ordine ai suoi uomini di portargli Mert. Quando si sono ritrovati faccia a faccia, Gulcemal è subito passato alle minacce: lo avrebbe ucciso seduta stante, se non avesse accettato di convolare a nozze con sua sorella. Ovviamente, il ragazzo non si è potuto tirare indietro, e ha fatto a Gulendam una romantica proposta di matrimonio...

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: Mert sconvolge Gulendam...

Mert è in preda al panico. Un suo amico con cui è riuscito a mettersi in contatto gli ha rivelato che un delinquente, appunto Gulcemal, si sta lasciando dietro una scia di efferati delitti. Consapevole di essere finito nella morsa di un vero criminale, sente di non avere via di scampo. Allora, in un momento di sconforto, decide di parlare sinceramente con sua moglie: non la ama e non l'amerà mai, se l'ha sposata è soltanto perché il suo spietato fratello l'ha minacciato. Gulendam, sotto shock, inizia a piangere e, tra le lacrime, gli promette che lo aiuterà a fuggire lontano...

Armagan indaga, nelle Anticipazioni de La Rosa della Vendetta del 28 giugno 2024

Armagan ha intuito che c'è qualcosa che ancora non sa e che invece dovrebbe sapere in merito al passato di sua madre. Infatti, il giovane è determinato a vederci più chiaro: qual è la natura del rapporto che c'è tra Zafer e Gulcemal? Dato che lei non risponderà mai alle sue domande dirette, Armagan approfitta di un momento in cui è assente per mettersi a frugare tra i suoi vecchi ricordi. Così, il ragazzo s'imbatte in alcune foto in cui Zafer è più giovane ed in compagnia di due bambini. Armagan, che non li aveva mai visti prima, si domanda chi siano...

La Rosa della Vendetta va in onda su Canale 5 il venerdì sera alle 21:20.