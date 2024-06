La Rosa della Vendetta Anticipazioni Puntata 21 giugno 2024: Deva spara a Gulcemal! Lo ha ucciso?

Anticipazioni TV

Torna su Canale 5 l'appuntamento con la nuova serie turca con Murat Unalmis, l'indimenticato Demir Yaman di Terra Amara. Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Seconda Puntata de La Rosa della Vendetta in onda stasera, 21 giugno 2024, sulla rete ammiraglia Mediaset!

Stasera torna sulla rete ammiraglia Mediaset Murat Unalmis, l'amato Demir Yaman di Terra Amara con un nuovo episodio de La Rosa della Vendetta, Gulcemal. Grazie alle anticipazioni della serie televisiva turca di Canale 5, scopriamo che, nella seconda puntata in onda il 21 giugno 2024, alle 21:20, nonostante abbia una caviglia rotta, Deva riesce a fuggire. Quest'ultima si trova in un bosco, e Gulcemal la sta inseguendo; allora, Deva estrae una pistola e gli spara in pieno petto. Lo avrà ucciso? Intanto, Mert si mette in contatto con un amico che gli racconta che cosa sta succedendo: Ibrahim ha avuto un infarto, casa e laboratorio sono stati incendiati, la sua ex fidanzata è stata rapita da un uomo spregevole...

La Rosa della Vendetta va in onda su Canale 5 il venerdì sera alle 21:20.