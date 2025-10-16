La ricetta della felicità, stasera su Rai 1 l'ultima puntata: la verità viene finalmente a galla

Anticipazioni TV

Questa sera, 16 ottobre 2025, in prima serata su Rai 1, si conclude La ricetta della felicità, la miniserie con Lucia Mascino e Cristiana Capotondi diretta da Giacomo Campiotti. Nell'ultima puntata i nodi vengono al pettine e Marta scoprirà cosa lega Enrico a Marina di Romagna.

Questa sera, giovedì 16 ottobre 2025, in prima serata su Rai 1, va in onda l'ultima puntata della miniserie con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino La ricetta della felicità. Diretta da Giacomo Campiotti, ci porta in una località immaginaria della Riviera Romagnola chiamata Marina di Romagna, dove approda, in cerca di risposte, Marta, una donna della Milano bene che ha perso le tracce del marito Enrico, accusato di aver riciclato denaro sporco e perciò ricercato. Con la figlia Greta e la suocera Rosa al seguito, Marta si è imbattuta in Susanna e nella sua famiglia, che l'ha accolta a braccia aperte. Marta e Susanna sono diventate amiche e hanno scoperto che Enrico altri non è se non l'uomo che, tanti anni prima, ha avuto una notte di passione con Susanna, che è rimasta incinta e ha cresciuto da sola Asia, che ha la stessa età di Greta.

Oltre a Cristiana Capotondi e Lucia Mascino, nel cast de La ricetta della felicità troviamo Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Nicky Passarella, Emma Benini, Omar Diagne e Valentina Ruggeri.

La ricetta della felicità: dove eravamo rimasti?

Marta è rimasta sconvolta dalla notizia che Enrico è il papà di Asia e ha fatto le valigie, ma una giornata al mare in compagnia di Susanna e Ornella le ha fatto tornare il sorriso. La donna, che ha capito di aver trovato una nuova famiglia a Marina di Romagna, ha deciso di restare e di investire i suoi risparmi nella balera. Grazie all'impegno di tutti e a Giovà che è riuscito a far cantare nientemeno che Orietta Berti, la serata inaugurale della sala da ballo è andata magnificamente. Greta intanto ha conosciuto Fabio, un componente della band ingaggiata per la soirée. A fine puntata, Marta e Giacomo hanno fatto una passeggiata sulla spiaggia e fra i due è scoppiata la passione.

La ricetta della felicità: anticipazioni dell'ultima puntata

Nell'ultima puntata de La Ricetta della felicità Asia si prepara per il test di ingresso al Politecnico, anche se i suoi sentimenti per Ahmed in qualche modo la trattengono. Lo stesso Ahmed non è sicuro se a legarlo alla ragazza sia solamente l’amicizia. Nel frattempo Greta esce con Fabio e si rende conto che il ragazzo le piace molto. Marta è un po’ confusa sui suoi sentimenti per Giacomo, che dal canto suo scopre un collegamento fra Enrico e un imprenditore del posto dall'aria losca. Un problema tecnico rischia di compromettere la riapertura della balera e, come se non bastasse, Fabio sembra scomparso nel nulla. Greta è molto triste, mentre Asia e Ahmed si avvicinano. Giacomo scopre finalmente tutta la verità su Enrico, ma ha paura di far soffrire Marta. Il problema tecnico della balera viene risolto ma, prima che la vicenda giunga a una conclusione, ecco arrivare un grande colpo di scena.