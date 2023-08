La Ragazza e L'Ufficiale va in onda oggi, domenica 6 agosto 2023: ecco le Anticipazioni della Puntata in onda su Canale5

Anticipazioni TV

L'appuntamento con la Fiction La Ragazza e l'Ufficiale si sposta a domenica, in prima serata su Canale5. Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata in onda stasera.

L'appuntamento con La Ragazza e l'Ufficiale si sposta nella domenica sera di Canale5. Oggi, domenica 6 agosto 2023, alle ore 21.45 va in onda la nuova puntata della fiction turca, che vede tra i protagonisti l'affascinante Cesur di Brave and Beautiful. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei tre episodi di oggi.

La Ragazza e l'Ufficiale: Anticipazioni Puntata, ecco cosa succederà Stasera su Canale5

Nadya, la zia di Sura, è pronta a lasciare il paese e acquista per lei e le sue nipoti, un biglietto per l’Inghilterra. Mentre Valentina è entusiasta di lasciare un posto che le ha procurato solo dolore, Sura non vuole andarsene. La partenza significherebbe lasciare per sempre Seyit. I due ragazzi si rivedono e purtroppo, per via di quello che è successo tra loro, finiscono per discutere animatamente. La loro lite viene interrotta da un uomo armato di fucile, che spara a Kurt mancandolo. Il tenente, furioso per quello che è successo, si avventa su di lui. Nella colluttazione, parte accidentalmente un colpo, che ferisce Sura.

Sura viene portata in ospedale. La ferita non è grave ma la paura è stata tanta. La ragazza decide di partire e di lasciare Kurt, ora convinta che tra loro non potrà esserci più pace. Saputo però dell’incendio e del pericolo che il tenente sta vivendo, corre sul luogo per raggiungere Seyit e giurargli di non lasciarlo mai e poi mai.

La ragazza e l’Ufficiale: la fiction è tratta da una storia vera

La serie La Ragazza e l’Ufficiale è tratta dai romanzi Kurt Seyt e Shura e Kurt Seyt e Murka, scritti da Nermin Bezmen. La scrittrice turca ha rivelato che la storia da lei raccontata è vera e si basa sulla vita di suo zio Kurt Seyit. Il protagonista, così come Sura, sono davvero esistiti e si sono davvero amati. Oltre a loro sono esistiti veramente anche Celil, Tatya e Petro, anche nella vita reale l’antagonista principale della storia. Kurt Seyit e Sura hanno affrontato sia la Prima Guerra Mondiale che la Rivoluzione Russa. A seguito di questa, i due si sono ritrovati a perdere tutti i loro averi e a svolgere dei lavori molto umili, pur di stare insieme. I due innamorati non si sono mai sposati ma hanno vissuto come marito e moglie fino a quando Seyit, dopo aver contratto la tubercolosi, ha deciso di porre fine alla sua vita.

La Ragazza e l'Ufficiale va in onda alle ore 21.45 su Canale5.