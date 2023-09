La Ragazza e L'Ufficiale: ecco le Anticipazioni della Puntata in onda oggi su Canale5

Anticipazioni TV

Questa sera ultimo appuntamento con La Ragazza e l'Ufficiale. Scopriamo insieme le trame e le Anticipazioni dei tre episodi finali in onda in prima serata su Canale5.

Stasera, domenica 17 settembre 2023, ultimo appuntamento con La Ragazza e l'Ufficiale. La nuova puntata della fiction turca, che vede tra i protagonisti l'affascinante Cesur di Brave and Beautiful va in onda alle 21.50 su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei tre episodi di oggi.

La Ragazza e l'Ufficiale: Anticipazioni Puntata, ecco cosa succederà Stasera su Canale5

Nell’ultimo appuntamento con La Ragazza e L’Ufficiale, Alya – dopo l’assassinio di Billy – chiede aiuto a Seyit. Emine li sente parlare e offre alla ragazza protezione e un rifugio nella sua casa. Intanto i soldati cominciano a perquisire l’albergo e non mancano violenze e atteggiamenti dispotici. Ali viene schiaffeggiato e Sabri prende le difese di Alya ma, a causa di questo, viene portato via e rinchiuso nell’avamposto. Il comandante dei soldati ha un preciso ordine: o gli consegneranno l’assassina di Billy oppure non rivedranno mai il bambino.

Ali e Yahya cercano di intervenire e vorrebbe intercedere per Sabri. Purtroppo il loro intervento non sortisce effetto e per questo, decidono di mettersi alla ricerca di Seyit. Ali si reca a casa di Emine e scopre che Alya è proprio là. Yahya invece si imbatte nel tenente in lavanderia e insieme decidono di liberare il povero Sabri.

La ragazza e l’Ufficiale: la fiction è tratta da una storia vera

La serie La Ragazza e l’Ufficiale è tratta dai romanzi Kurt Seyt e Shura e Kurt Seyt e Murka, scritti da Nermin Bezmen. La scrittrice turca ha rivelato che la storia da lei raccontata è vera e si basa sulla vita di suo zio Kurt Seyit. Il protagonista, così come Sura, sono davvero esistiti e si sono davvero amati. Oltre a loro sono esistiti veramente anche Celil, Tatya e Petro, anche nella vita reale l’antagonista principale della storia. Kurt Seyit e Sura hanno affrontato sia la Prima Guerra Mondiale che la Rivoluzione Russa. A seguito di questa, i due si sono ritrovati a perdere tutti i loro averi e a svolgere dei lavori molto umili, pur di stare insieme. I due innamorati non si sono mai sposati ma hanno vissuto come marito e moglie fino a quando Seyit, dopo aver contratto la tubercolosi, ha deciso di porre fine alla sua vita.

La Ragazza e l'Ufficiale va in onda alle ore 21.45 su Canale5.