La Ragazza e L'Ufficiale: ecco le Anticipazioni della Puntata in onda oggi su Canale5

Questa sera nuovo appuntamento con La Ragazza e l'Ufficiale. Scopriamo insieme le trame e le Anticipazioni della puntata in onda in prima serata su Canale5.

Stasera, domenica 3 settembre 2023, nuovo appuntamento con La Ragazza e l'Ufficiale. La nuova puntata della fiction turca, che vede tra i protagonisti l'affascinante Cesur di Brave and Beautiful va in onda alle 21.50 su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei due episodi di oggi.

La Ragazza e l'Ufficiale: Anticipazioni Puntata, ecco cosa succederà Stasera su Canale5

Sura si presenta al matrimonio di Seyit e Murvet e come era prevedibile, crea scandalo. Il tenente vorrebbe interrompere la cerimonia ma Emine lo obbliga a tenere fede alla sua promessa. Le accuse mosse contro di lui, portano Seyit a non passare la prima notte di nozze insieme alla moglie. L’indomani, ancora piuttosto irritato, si presenta dalla sua neosposa per chiederle di trasferirsi a Pera ma né Murvet né Emine sono disposte a muoversi. Il ragazzo è così costretto a trasferirsi a casa loro.

Contemporaneamente alle nozze di Seyit anche Ayse e Hakki si sono sposati. La ragazza, in modo molto sibilino, continua a insinuare in Murvet dubbi sulla fedeltà di suo marito. Sura invece, molto triste per quello che è successo, viene assistita da Valentina e Petro.

La ragazza e l’Ufficiale: la fiction è tratta da una storia vera

La serie La Ragazza e l’Ufficiale è tratta dai romanzi Kurt Seyt e Shura e Kurt Seyt e Murka, scritti da Nermin Bezmen. La scrittrice turca ha rivelato che la storia da lei raccontata è vera e si basa sulla vita di suo zio Kurt Seyit. Il protagonista, così come Sura, sono davvero esistiti e si sono davvero amati. Oltre a loro sono esistiti veramente anche Celil, Tatya e Petro, anche nella vita reale l’antagonista principale della storia. Kurt Seyit e Sura hanno affrontato sia la Prima Guerra Mondiale che la Rivoluzione Russa. A seguito di questa, i due si sono ritrovati a perdere tutti i loro averi e a svolgere dei lavori molto umili, pur di stare insieme. I due innamorati non si sono mai sposati ma hanno vissuto come marito e moglie fino a quando Seyit, dopo aver contratto la tubercolosi, ha deciso di porre fine alla sua vita.

La Ragazza e l'Ufficiale va in onda alle ore 21.45 su Canale5.