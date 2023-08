La Ragazza e L'Ufficiale: ecco le Anticipazioni della Puntata in onda oggi su Canale5

Anticipazioni TV

Stasera sera nuovo appuntamento con La Ragazza e l'Ufficiale. Scopriamo insieme le trame e le Anticipazioni della puntata in onda in prima serata su Canale5.

Stasera, domenica 27 agosto 2023, nuovo appuntamento con La Ragazza e l'Ufficiale. La nuova puntata della fiction turca, che vede tra i protagonisti l'affascinante Cesur di Brave and Beautiful va in onda alle 21.50 su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei tre episodi di oggi.

La Ragazza e l'Ufficiale: Anticipazioni Puntata, ecco cosa succederà Stasera su Canale5

Seyit ha deciso di chiedere a Emine il permesso di sposare sua figlia. Questa proposta lascia tutti senza parole. La donna però rifiuta di concedere la mano della sua bambina a un uomo innamorato di un’altra, con cui ha una relazione. Il tenente rimane offeso da questa presa di posizione e non sopporta che Sura sia stata additata come una poco di buono. Il ragazzo si sfoga con Celil, che prova a fargli cambiare idea. Alya, scoperta la notizia, corre a informare Sura mentre Binnaz tenta di convincere Emine a tornare a Pera, per dare possibilità al figlio di chiedere la mano di Ayse, secondo la tradizione. Intanto Sura conosce un giovane francese, figlio di un noto produttore di profumi e lui rimane molto colpito dalla giovane.

Seyit passa la notte a casa di Loftu, dopo essersi ferito mentre cercava di salvare la vita di Burhan. Murvet lo accudisce. Guzide non riesce a stare lontano da Celil e decide di andare a trovarlo in ufficio, per dirgli addio per sempre. Ayse la vede e la minaccia di raccontare tutto a Yahya. Guzide tenta di fermarla ma finisce sotto le ruote di una carrozza e perde il piccolo che aspetta. Alya parla a Seyit del magazzino di Petro e Billy, dove sono custoditi i gioielli rubati. Il tenente decide di assaltarlo e di distribuire i preziosi alla gente povera. Luftu tenta di convincere Emine a lasciare che Murvet sposi Seyit e la donna alla fine cede. Le nozze vengono celebrate nell’albergo e si sposano anche Hakky e Ayse. Sura non viene informata; Petro e Tina glielo tengono nascoste e la ragazza lo scopre solo quando è troppo tardi.

La ragazza e l’Ufficiale: la fiction è tratta da una storia vera

La serie La Ragazza e l’Ufficiale è tratta dai romanzi Kurt Seyt e Shura e Kurt Seyt e Murka, scritti da Nermin Bezmen. La scrittrice turca ha rivelato che la storia da lei raccontata è vera e si basa sulla vita di suo zio Kurt Seyit. Il protagonista, così come Sura, sono davvero esistiti e si sono davvero amati. Oltre a loro sono esistiti veramente anche Celil, Tatya e Petro, anche nella vita reale l’antagonista principale della storia. Kurt Seyit e Sura hanno affrontato sia la Prima Guerra Mondiale che la Rivoluzione Russa. A seguito di questa, i due si sono ritrovati a perdere tutti i loro averi e a svolgere dei lavori molto umili, pur di stare insieme. I due innamorati non si sono mai sposati ma hanno vissuto come marito e moglie fino a quando Seyit, dopo aver contratto la tubercolosi, ha deciso di porre fine alla sua vita.

La Ragazza e l'Ufficiale va in onda alle ore 21.45 su Canale5.