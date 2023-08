La Ragazza e L'Ufficiale: ecco le Anticipazioni della Puntata in onda oggi su Canale5

Anticipazioni TV

Questa sera, domenica 20 agosto 2023, nuovo appuntamento con La Ragazza e l'Ufficiale. La nuova puntata della fiction turca, che vede tra i protagonisti l'affascinante Cesur di Brave and Beautiful va in onda alle 21.50 su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei tre episodi di oggi.

La Ragazza e l'Ufficiale: Anticipazioni Puntata, ecco cosa succederà Stasera su Canale5

In Hotel è in corso la festa per la riapertura ma Seyit è molto nervoso perché sono presenti numerosi soldati inglesi. Dopo aver avuto una brutta discussione con Petro, il tenente decide di andarsene. Proprio in quel momento però, un gruppo di resistenti, guidato da Luftu, uccide un maggiore inglese e mentre tutti si danno alla fuga, incontrano Seyit che li aiuta a scappare.

Il legame tra Luftu e Seyit si fortifica sempre più e insieme programmano una spedizione per recuperare tutte le armi. Dopo essere tornato in lavanderia, Seyit ha l’ennesimo litigio con Sura e tra loro sembra ormai tutto finito. La sera, il tenente raggiunge Luftu per presentargli Murvet, la donna che ha scelto come sua futura moglie.

Seyit ha convinto Celil a partecipare alla spedizione per il recupero delle armi. Il viaggio potrebbe durare parecchi giorni e per questo il tenente decide di parlare con Sura. Durante la loro conversazione scopre che la ragazza ha gettato le rose che lui le ha mandato in regalo ma in realtà è stato un inganno di Petro. L’uomo ha infatti finto che i fiori fossero da parte sua.

La ragazza e l’Ufficiale: la fiction è tratta da una storia vera

La serie La Ragazza e l’Ufficiale è tratta dai romanzi Kurt Seyt e Shura e Kurt Seyt e Murka, scritti da Nermin Bezmen. La scrittrice turca ha rivelato che la storia da lei raccontata è vera e si basa sulla vita di suo zio Kurt Seyit. Il protagonista, così come Sura, sono davvero esistiti e si sono davvero amati. Oltre a loro sono esistiti veramente anche Celil, Tatya e Petro, anche nella vita reale l’antagonista principale della storia. Kurt Seyit e Sura hanno affrontato sia la Prima Guerra Mondiale che la Rivoluzione Russa. A seguito di questa, i due si sono ritrovati a perdere tutti i loro averi e a svolgere dei lavori molto umili, pur di stare insieme. I due innamorati non si sono mai sposati ma hanno vissuto come marito e moglie fino a quando Seyit, dopo aver contratto la tubercolosi, ha deciso di porre fine alla sua vita.

