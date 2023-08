La Ragazza e L'Ufficiale: ecco le Anticipazioni della Puntata in onda oggi su Canale5

Anticipazioni TV

Stasera, domenica 13 agosto 2023, nuovo appuntamento con La Ragazza e l'Ufficiale. La nuova puntata della fiction turca, che vede tra i protagonisti l'affascinante Cesur di Brave and Beautiful va in onda alle 21.50 su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei tre episodi di oggi.

Kurt viene accusato di aver ucciso la baronessa ma all’ultimo l’ufficiale riesce a salvarsi. Il giudice gli concede il perdono e può tornare in albergo, dove si accorge che Sura ha stretto una forte amicizia con Petro, diventato co-proprietario della struttura, dopo aver contribuito a ristrutturarla. Kurt è molto infastidito da questa novità e cercherà di non darlo a vedere. Intanto il capitano Billy entra in possesso di una lettera della baronessa, nella quale sono indicati tutti i crimini di Petro. Il soldato può quindi ricattarlo definitivamente.

Seyit va a trovare la famiglia di Luftu, un emigrato dalla Crimea, il cui fratello era suo compagno di cella. Mentre si trova là, scoppia un incendio che distrugge la casa della madre di Murvet. Ali riesce a spostare i sopravvissuti in albergo mentre Kurt chiarisce a Sura di non averla tradita con Aysze ma di essere andato a letto con un’altra ragazza. La giovane ci rimane molto male e decide di andarsene. Petro le dà una mano e il fatto che Sura sia partita insieme al suo nemico, fa infuriare Seyit. Dzelil, poco dopo, consegna a Sura una lettera che il tenente ha scritto mentre era in attesa di essere giustiziato.

Seyit vuole chiedere la mano di Murvet ma Emine non vuole concedergliela. Il tenente, deluso, se ne va ed Emine continua a dimostrarsi fin troppo protettiva nei confronti della figlia. Intanto procedono i preparativi per l’inaugurazione dell’albergo e Ayla decide che è arrivato il momento di divorziare da Dzelil mentre Guzide confessa che vuole separarsi da Yahya. Sura cerca di tenersi lontano da Seyit e il destino vuole che durante un matrimonio, incontri un affascinante uomo d’affari francese. Alya le riferisce che Kurt ha chiesto la mano di una giovane donna turca e lei, sebbene ne sia delusa, è convinta che il suo innamorato abbia fatto tutto questo per ripicca ma rimane comunque convinta che loro due siano destinati a stare insieme, nonostante le ultime avversità.

La ragazza e l’Ufficiale: la fiction è tratta da una storia vera

La serie La Ragazza e l’Ufficiale è tratta dai romanzi Kurt Seyt e Shura e Kurt Seyt e Murka, scritti da Nermin Bezmen. La scrittrice turca ha rivelato che la storia da lei raccontata è vera e si basa sulla vita di suo zio Kurt Seyit. Il protagonista, così come Sura, sono davvero esistiti e si sono davvero amati. Oltre a loro sono esistiti veramente anche Celil, Tatya e Petro, anche nella vita reale l’antagonista principale della storia. Kurt Seyit e Sura hanno affrontato sia la Prima Guerra Mondiale che la Rivoluzione Russa. A seguito di questa, i due si sono ritrovati a perdere tutti i loro averi e a svolgere dei lavori molto umili, pur di stare insieme. I due innamorati non si sono mai sposati ma hanno vissuto come marito e moglie fino a quando Seyit, dopo aver contratto la tubercolosi, ha deciso di porre fine alla sua vita.

La Ragazza e l'Ufficiale va in onda alle ore 21.45 su Canale5.