La Ragazza e L'Ufficiale Anticipazioni Puntata: la Fiction va in onda stasera su Canale5. Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Stasera nuovo appuntamento con La Ragazza e l'Ufficiale. Scopriamo insieme le trame e le Anticipazioni della puntata in onda in prima serata su Canale5.

Questa sera, venerdì 28 luglio 2023, appuntamento con La Ragazza e l'Ufficiale. La Fiction turca, che vede tra i protagonisti l'affascinante Cesur di Brave and Beautiful, va in onda alle ore 21.45 su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei tre episodi di oggi.

La Ragazza e l'Ufficiale Anticipazioni Puntata: ecco cosa succederà Stasera su Canale5

Sura è distrutta. Quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita, si è trasformato in un incubo. Seyit è scomparso. Sura non crede che il suo amato sia davvero fuggito con la baronessa ed è sicura che la lettera che Petro le ha consegnato sia falsa. E in effetti è proprio così anche se la ragazza non ha ancora capito che a ingannarla è stato proprio il suo amico, che ha fatto prigioniero il tenente, su una nuova diretta in Russia. Kurt sta vivendo un incubo e teme che presto andrà incontro alla morte con l’accusa di tradimento.

Sura riesce a incontrare sua zia Nadya, che è arrivata a Istanbul. La donna le rivela che lei, lo zio e Valentina hanno lasciato la Russia per imbarcarsi in una nave per l’Inghilterra. Nadya rivela alla nipote anche che Valentina molto provata dalla morte di Konstantin, si è ammalata di tifo ed stata costretta a sbarcare. Per Seyit intanto sembra non avere più chance per salvarsi. Il giovane ha però un’idea che potrebbe salvarlo, dopo essersi ricordato di un racconto di Sura.

Dopo essersi salvato e dopo settimane di viaggio, Seyit non vede l’ora di riabbracciare Sura e i suoi amici. Purtroppo ignora che Petro sia pronto a distruggerlo. Sura intanto ha cominciato a lavorare in una farmacia e dopo così tanto tempo lontano da Kurt, sembra aver voltato pagina. In realtà la giovane non riesce a ritrovare la felicità e non ha ancora perso le speranze che il suo amore torni. Ogni venerdì, come prima, la giovane si reca alla mensa dei bisognosi, nella speranza di trovare Valentina, che vuole riportare a casa a tutti i costi. I suoi desideri potrebbero realizzarsi. Seyit ritorna in albergo a Istanbul e questa notizia sconvolge tutti, soprattutto Ayse, innamorata di lui segretamente.

La ragazza e l’Ufficiale: la fiction è tratta da una storia vera

La serie La Ragazza e l’Ufficiale è tratta dai romanzi Kurt Seyt e Shura e Kurt Seyt e Murka, scritti da Nermin Bezmen. La scrittrice turca ha rivelato che la storia da lei raccontata è vera e si basa sulla vita di suo zio Kurt Seyit. Il protagonista, così come Sura, sono davvero esistiti e si sono davvero amati. Oltre a loro sono esistiti veramente anche Celil, Tatya e Petro, anche nella vita reale l’antagonista principale della storia. Kurt Seyit e Sura hanno affrontato sia la Prima Guerra Mondiale che la Rivoluzione Russa. A seguito di questa, i due si sono ritrovati a perdere tutti i loro averi e a svolgere dei lavori molto umili, pur di stare insieme. I due innamorati non si sono mai sposati ma hanno vissuto come marito e moglie fino a quando Seyit, dopo aver contratto la tubercolosi, ha deciso di porre fine alla sua vita.

La Ragazza e l'Ufficiale va in onda ogni venerdì, alle ore 21.45, su Canale5.