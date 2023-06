La Ragazza e L'Ufficiale Anticipazioni: la Terza Puntata va in onda stasera su Canale5. Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Questa sera appuntamento con la terza puntata de La Ragazza e l'Ufficiale. Scopriamo insieme le trame e le Anticipazioni dell'episodio in onda in prima serata su Canale5.

Questa sera, venerdì 30 giugno 2023, appuntamento con la terza puntata de La Ragazza e l'Ufficiale. La nuova Fiction turca, che vede tra i protagonisti l'affascinante Cesur di Brave and Beautiful, va in onda alle ore 21.45 su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi di oggi.

La Ragazza e l'Ufficiale Anticipazioni Terza Puntata: ecco cosa succederà Stasera su Canale5

Sura è in ansia per Tatya, tanto da chiamare il medico. La ragazza è infatti sempre più pallida e ha una forte emorragia. In Crimea invece, la situazione è sempre più preoccupante. Molti uomini decidono di abbandonare il lavoro nei campi per unirsi ai sovversivi. Visto quello che sta succedendo, Mahmut comincia a pensare che sarebbe meglio fuggire al più presto a Havva. Seyit, Celil e Petro si trasferiscono per alcuni giorni nei villaggi circostanti. I tre sono alla ricerca di armi per potersi difendere e riprendere il cammino. Ma le difficoltà sono dietro l'angolo ma soprattutto non ci saranno belle notizie in arrivo da casa.

La ragazza e l’Ufficiale: la fiction è tratta da una storia vera

La serie La Ragazza e l’Ufficiale è tratta dai romanzi Kurt Seyt e Shura e Kurt Seyt e Murka, scritti da Nermin Bezmen. La scrittrice turca ha rivelato che la storia da lei raccontata è vera e si basa sulla vita di suo zio Kurt Seyit. Il protagonista, così come Sura, sono davvero esistiti e si sono davvero amati. Oltre a loro sono esistiti veramente anche Celil, Tatya e Petro, anche nella vita reale l’antagonista principale della storia. Kurt Seyit e Sura hanno affrontato sia la Prima Guerra Mondiale che la Rivoluzione Russa. A seguito di questa, i due si sono ritrovati a perdere tutti i loro averi e a svolgere dei lavori molto umili, pur di stare insieme. I due innamorati non si sono mai sposati ma hanno vissuto come marito e moglie fino a quando Seyit, dopo aver contratto la tubercolosi, ha deciso di porre fine alla sua vita.

La Ragazza e l'Ufficiale va in onda ogni venerdì, alle ore 21.45, su Canale5.