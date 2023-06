La Ragazza e L'Ufficiale Anticipazioni: la Seconda Puntata va in onda stasera su Canale5. Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Questa sera appuntamento con la seconda puntata de La Ragazza e l'Ufficiale. Scopriamo insieme le trame e le Anticipazioni dell'episodio in onda in prima serata su Canale5.

Questa sera, venerdì 23 giugno 2023, appuntamento con la seconda puntata de La Ragazza e l'Ufficiale. La nuova Fiction turca, che vede tra i protagonisti l'affascinante Cesur di Brave and Beautiful, va in onda alle ore 21.45 su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi di oggi.

La Ragazza e l'Ufficiale Anticipazioni Seconda Puntata: ecco cosa succederà Stasera su Canale5

Sura e Seyit fanno l'amore per la prima volta ma purtroppo devono separarsi subito dopo. Prima di lasciare Pietrogrado, Seyit fa promettere alla sua amata di aspettarlo e Sura giura di rispettare la promessa. Purtroppo però i mesi passano e dell'ufficiale non ci sono più notizie. La ragazza teme che il suo amato sia morto. Intanto la madre di Petro rivela a Katherina che suo figlio è interessato alla Verjenskaya. Le due cominciano a organizzare il matrimonio tra i due ragazzi.

Sura difende il suo amore per Seyit mentre il tenente, al fronte, assiste impotente alla morte del suo caro amico Vlademir. Alla festa di fidanzamento di Valentina e Konstantin, si presenta la baronessa Lola, invitata segretamente da Petro. La donna importuna Sura che reagisce facendo una scenata. Valentina, furiosa con la sorella, la rimprovera per il suo atteggiamento sconveniente.

Valentina rimprovera Sura e le chiede di rompere con Seyit ma la ragazza non intende rinunciare al suo amore. Intanto Petro continua a bruciare le lettere che il tenente invia alla sua amata, facendo credere il peggio alla povera Sura. La giovane viene pure informata che il suo innamorato è morto in battaglia. Valentina è molto preoccupata. La sua sorellina non riesce neanche ad alzarsi dal letto, tanto è il dolore per la perdita del suo amato. Petro promette alla famiglia Verjenskaya di occuparsi di lei per tutta la vita.

La ragazza e l’ufficiale: la fiction è tratta da una storia vera

La serie La Ragazza e l’Ufficiale è tratta dai romanzi Kurt Seyt e Shura e Kurt Seyt e Murka, scritti da Nermin Bezmen. La scrittrice turca ha rivelato che la storia da lei raccontata è vera e si basa sulla vita di suo zio Kurt Seyit. Il protagonista, così come Sura, sono davvero esistiti e si sono davvero amati. Oltre a loro sono esistiti veramente anche Celil, Tatya e Petro, anche nella vita reale l’antagonista principale della storia. Kurt Seyit e Sura hanno affrontato sia la Prima Guerra Mondiale che la Rivoluzione Russa. A seguito di questa, i due si sono ritrovati a perdere tutti i loro averi e a svolgere dei lavori molto umili, pur di stare insieme. I due innamorati non si sono mai sposati ma hanno vissuto come marito e moglie fino a quando Seyit, dopo aver contratto la tubercolosi, ha deciso di porre fine alla sua vita.

La Ragazza e l'Ufficiale: ecco la Trama completa della nuova Fiction in onda su Canale5

Nel suo destino c'è un matrimonio con una donna turca, esattamente come previsto dalle consuetudini di famiglia. Le cose però sono destinate a cambiare dopo l'incontro, inaspettato, con Alexandra "Şura" Verjenskaya. La giovane è la figlia più giovane di una nobile famiglia russa in difficoltà. A suo padre è stata diagnosticata una grave malattia. Per poter curare il suo papà, Sura e la sua famiglia – che comprende sua sorella maggiore Valentina – arrivano a Pietrogrado e vengono ospitati da Petro Borinsky. L'uomo, che ha dovuto lasciare l'esercito a causa di un errore compiuto durante la guerra, è un ex commilitone di Seyit. Ed è proprio per lui che Seyit e Sura, invitati alla stessa festa, si incontrano e si innamorano a prima vista. Il loro amore è però sin da subito osteggiato sia dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale sia da Petro, che si scopre essere segretamente geloso e ostile nei confronti del suo vecchio compagno d'armi. Sura è così costretta a separarsi dal suo amore e a un certo punto, pure a crederlo caduto in battaglia.

La Ragazza e l'Ufficiale va in onda ogni venerdì, alle ore 21.45, su Canale5.