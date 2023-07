La Ragazza e L'Ufficiale Anticipazioni: la Quarta Puntata va in onda stasera su Canale5. Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Stasera appuntamento con la quarta puntata de La Ragazza e l'Ufficiale. Scopriamo insieme le trame e le Anticipazioni dell'episodio in onda in prima serata su Canale5.

Stasera, venerdì 7 luglio 2023, appuntamento con la quarta puntata de La Ragazza e l'Ufficiale. La Fiction turca, che vede tra i protagonisti l'affascinante Cesur di Brave and Beautiful, va in onda alle ore 21.45 su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi di oggi.

La Ragazza e l'Ufficiale Anticipazioni Quarta Puntata: ecco cosa succederà Stasera su Canale5

Nel primo episodio: Seyiy torna alla fattoria per parlare con i suoi genitori ma purtroppo per lui, suo padre non ha alcuna intenzione di dargli retta e di fare pace con lui. I due uomini rimangono fermi nelle loro posizioni e nessuno vuole fare un passo in avanti, verso l’altro. Questo atteggiamento potrebbe però essere molto pericoloso e lasciare dei grandi rimpianti, sul loro cammino.

Nel secondo episodio: Seyit e Celil devono fare una corsa contro il tempo per salvare la tenuta degli Eminof. I ribelli sono arrivati alle prime luci dell’alba e intendono uccidere Mehmet. Nonostante gli sforzi del sergente e del suo fidato amico, i due non riescono nei loro intenti.

Nel terzo episodio: Seyit e Sura sono costretti a lasciare il loro hotel. Gli inglesi lo hanno reso il loro quartier generale e non tollerano intrusi al loro interno. I due innamorati sono così costretti a trovare una nuova soluzione. Si recano così al consolato, per riuscire a rintracciare dove possano essersi rifugiati i parenti di Sura.

La ragazza e l’Ufficiale: la fiction è tratta da una storia vera

La serie La Ragazza e l’Ufficiale è tratta dai romanzi Kurt Seyt e Shura e Kurt Seyt e Murka, scritti da Nermin Bezmen. La scrittrice turca ha rivelato che la storia da lei raccontata è vera e si basa sulla vita di suo zio Kurt Seyit. Il protagonista, così come Sura, sono davvero esistiti e si sono davvero amati. Oltre a loro sono esistiti veramente anche Celil, Tatya e Petro, anche nella vita reale l’antagonista principale della storia. Kurt Seyit e Sura hanno affrontato sia la Prima Guerra Mondiale che la Rivoluzione Russa. A seguito di questa, i due si sono ritrovati a perdere tutti i loro averi e a svolgere dei lavori molto umili, pur di stare insieme. I due innamorati non si sono mai sposati ma hanno vissuto come marito e moglie fino a quando Seyit, dopo aver contratto la tubercolosi, ha deciso di porre fine alla sua vita.

La Ragazza e l'Ufficiale va in onda ogni venerdì, alle ore 21.45, su Canale5.