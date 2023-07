La Ragazza e L'Ufficiale Anticipazioni: la Penultima Puntata va in onda stasera su Canale5. Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Questa sera nuovo appuntamento con La Ragazza e l'Ufficiale. Scopriamo insieme le trame e le Anticipazioni della quinta puntata in onda in prima serata su Canale5.

Questa sera, venerdì 14 luglio 2023, appuntamento con la quinta puntata de La Ragazza e l'Ufficiale. La Fiction turca, che vede tra i protagonisti l'affascinante Cesur di Brave and Beautiful, va in onda alle ore 21.45 su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi di oggi.

Nel primo episodio, Sura e Seyit – dopo lungo cercare – riescono finalmente a trovare un alloggio. Qui conoscono Yahia - il proprietario dell’albergo – e lui e la sua famiglia raccontano ai due innamorati una storia molto simile a quella di Seyit. Le cose sembrano andare per il verso giusto, almeno per qualche ora ma la serenità è destinata a finire molto presto. Durante la notte infatti, un soldato cerca di violentare una ragazza nell’albergo e Seyit, insieme al padre della ragazza, per fermarlo, lo uccide. Yahia e i suoi fanno sparire il corpo. Sura invece comincia a sospettare che il suo innamorato le nasconda qualcosa e mentre cerca di scoprire di cosa si tratti, tenta di trovare lavoro.

Nel secondo episodio, Yahia viene arrestato dalla polizia militare inglese, con l’accusa di omicidio. Per fortuna, grazie all’intervento di Seyit, le cose si risolvono. Yahia viene scagionato e rilasciato il giorno successivo e può tornare dalla sua famiglia. Seyit e Sura fanno la conoscenza del tenente Billy e scoprono che l’uomo è il nipote di Yahia e che vuole festeggiare il suo compleanno nell’albergo. Ma proprio la sera della festa devono essere consegnate le armi. Come riuscire a portare a termine la missione con tutti i soldati invitati al party? Alla serata è invitata anche la Baronessa Lola, che ha chiesto a Billy una mano per far sbarcare Petro e Celil.

Nel terzo episodio, Seyit, Ali e Yahia riescono a far uscire le armi dall’albergo. Il piano sembra andare molto bene e non resta che attendere notizie da parte di Galip. Del ragazzo però, dopo diverse ore, non ci sono notizie. Sura intanto continua a cercare la sua famiglia mentre Celil, per affrontare il dolore, si rifugia nell’alcol. Questo però crea molti problemi a chi gli sta vicino e Seyit decide di intervenire.

La ragazza e l’Ufficiale: la fiction è tratta da una storia vera

La serie La Ragazza e l’Ufficiale è tratta dai romanzi Kurt Seyt e Shura e Kurt Seyt e Murka, scritti da Nermin Bezmen. La scrittrice turca ha rivelato che la storia da lei raccontata è vera e si basa sulla vita di suo zio Kurt Seyit. Il protagonista, così come Sura, sono davvero esistiti e si sono davvero amati. Oltre a loro sono esistiti veramente anche Celil, Tatya e Petro, anche nella vita reale l’antagonista principale della storia. Kurt Seyit e Sura hanno affrontato sia la Prima Guerra Mondiale che la Rivoluzione Russa. A seguito di questa, i due si sono ritrovati a perdere tutti i loro averi e a svolgere dei lavori molto umili, pur di stare insieme. I due innamorati non si sono mai sposati ma hanno vissuto come marito e moglie fino a quando Seyit, dopo aver contratto la tubercolosi, ha deciso di porre fine alla sua vita.

La Ragazza e l'Ufficiale va in onda ogni venerdì, alle ore 21.45, su Canale5.