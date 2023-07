La Ragazza e L'Ufficiale Anticipazioni: la Fiction va in onda stasera su Canale5. Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Stasera appuntamento con La Ragazza e l'Ufficiale. Scopriamo insieme le trame e le Anticipazioni della puntata in onda in prima serata su Canale5.

Stasera, venerdì 21 luglio 2023, appuntamento con la puntata de La Ragazza e l'Ufficiale. La Fiction turca, che vede tra i protagonisti l'affascinante Cesur di Brave and Beautiful, va in onda alle ore 21.45 su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi di oggi.

La Ragazza e l'Ufficiale Anticipazioni Puntata: ecco cosa succederà Stasera su Canale5

Nel primo episodio: Sura e Seyit sono alla ricerca di informazioni sulla famiglia della ragazza. Dopo una giornata molto faticosa e non troppo fruttosa, i due fanno ritorno all’hotel. Ali e Yahya consegnano al luogotenente una lettera della baronessa Lola, nella quale la nobildonna riferisce al suo vecchio amico che le armi che stavano contrabbandando, sono state sequestrate e che Galip è stato fatto prigioniero. Seyit, continuando a mantenere il segreto con Sura, promette di occuparsi della faccenda ma deve mentire alla sua amata, per non rischiare di metterla in pericolo. Intanto il tenente Billy raggiunge l’hotel e consegna a Sura una lettera di sua zia, nella quale la donna le comunica che sua sorella Valentina è a Istanbul. Nel cuore della nostra protagonista si riaccendono le speranze di ricongiungersi ai suoi cari.

Nel secondo episodio: Sura è stanca delle insinuazioni di Petro su Seyit e la baronessa e rimette il ragazzo al suo posto. Petro non si dà però per vinto e chiede spiegazioni a Lola; la donna non ha però intenzione di dargli alcuna risposta e continua a fare il suo doppio gioco. Billy convoca Riza per consegnargli la sua percentuale sul contrabbando e lo sprona a continuare il suo traffico. L’uomo accetta e coinvolge Alya nei suoi piani. In hotel, Yahya chiede a Seyit di continuare a mantenere il segreto sul traffico d’armi, cosa che costringe il luogotenente a mentire ancora alla sua compagna. Sura, indispettita dal comportamento ambiguo del suo amato, vuole fare chiarezza. Tra i due scoppia una lite che porta Seyit a lasciare la sua camera e a fare una passeggiata insieme ad Ali, che lo fa ragionare sul suo rapporto con la bella russa. Yahya, preoccupato di come Guzide si comporta quando si trova di fronte a Celil, chiede alle donne di non dare troppa confidenza all’uomo.

Nel terzo episodio: Seyit chiede a Sura di sposarlo e lei accetta. I due si recano al consolato per avere il nullaosta per il matrimonio ma purtroppo, nel frattempo, il tenente Billy dà ordine di perquisire l’hotel e Celil, avvisato da Guzide, finisce per aggredire l’ufficiale. Billy, furioso, lo minaccia di farlo rimpatriare. Seyit deve intervenire per impedire il rimpatrio, che sarebbe una vera e propria condanna a morte e cerca di convincere il tenente a essere più indulgente. Purtroppo però le sue preghiere non servono a nulla ed è costretto a chiedere aiuto alla baronessa Lola, che gli presenta il colonnello delle truppe inglesi. Petro viene informato del matrimonio di Sura e Seyit e, per fermare le nozze, decide di dare al tenente delle informazioni. In cambio vuole che il soldato faccia qualcosa per impedire le nozze del suo vecchio amico. Per portare dalla sua parte Sura e farle cambiare idea sul suo rapporto con Seyit, Petro le regala un fermaglio che Valentina ha lasciato al banco dei pegni. Per la nostra giovane protagonista è un altro segno che non deve gettare la spugna e deve continuare la ricerca della sua famiglia.

La ragazza e l’Ufficiale: la fiction è tratta da una storia vera

La serie La Ragazza e l’Ufficiale è tratta dai romanzi Kurt Seyt e Shura e Kurt Seyt e Murka, scritti da Nermin Bezmen. La scrittrice turca ha rivelato che la storia da lei raccontata è vera e si basa sulla vita di suo zio Kurt Seyit. Il protagonista, così come Sura, sono davvero esistiti e si sono davvero amati. Oltre a loro sono esistiti veramente anche Celil, Tatya e Petro, anche nella vita reale l’antagonista principale della storia. Kurt Seyit e Sura hanno affrontato sia la Prima Guerra Mondiale che la Rivoluzione Russa. A seguito di questa, i due si sono ritrovati a perdere tutti i loro averi e a svolgere dei lavori molto umili, pur di stare insieme. I due innamorati non si sono mai sposati ma hanno vissuto come marito e moglie fino a quando Seyit, dopo aver contratto la tubercolosi, ha deciso di porre fine alla sua vita.

La Ragazza e l'Ufficiale va in onda ogni venerdì, alle ore 21.45, su Canale5.