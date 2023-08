La Ragazza e L'Ufficiale Anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di Stasera, in onda su Canale5

Anticipazioni TV

Questa sera nuovo appuntamento con La Ragazza e l'Ufficiale. Scopriamo insieme le trame e le Anticipazioni della puntata in onda in prima serata su Canale5.

Stasera, venerdì 4 agosto 2023, appuntamento con La Ragazza e l'Ufficiale. La Fiction turca, che vede tra i protagonisti l'affascinante Cesur di Brave and Beautiful, va in onda alle ore 21.45 su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei tre episodi di oggi.

La Ragazza e l'Ufficiale Anticipazioni Puntata: ecco cosa succederà Stasera su Canale5

Seyit viene accompagnato da Petro all’hotel Cheref e tutti sono felici di rivederlo. Il tenente è però troppo amareggiato per godersi questo momento. Non riesce a rassegnarsi al fatto che la sua Sura lo abbia dimenticato e si sia fatta una vita con un altro. I suoi amici cercano di consolarlo ma invano. Rabbia e dolore lo attanagliano, tanto da portarlo a distruggere la stanza dell’albergo. Dopo aver sfogato la sua ira, Seyit riprende la calma e Ayse ne approfitta per rivelargli i suoi sentimenti.

Sura si presenta in albergo con l’intenzione di chiarire con Seyit ma, nella sua camera o meglio nel suo letto, trova Ayse nuda. Sconvolta lascia l’edificio senza neanche chiedere spiegazioni. Celil decide di intervenire e si reca a casa della zia per parlarle. Sura però non vuole vederlo. Celil se la prende con Nadya e l’accusa di aver ingannato tutti, facendo credere che Boris, il cugino di Sura, fosse il suo nuovo amore. La ragazza, dalla sua stanza, sente la loro conversazione e furiosa lascia la casa della zia insieme a Valentina. Celil informa Seyit dell’inganno e lo informa che Petro è un complice. L’uomo sapeva tutto e non va detto nulla. Kurt affronta il suo amico e gli chiede perché lo abbia tradito in modo così vile e Petro confessa di amare Sura e di averla sempre amata.

La ragazza e l’Ufficiale: la fiction è tratta da una storia vera

La serie La Ragazza e l’Ufficiale è tratta dai romanzi Kurt Seyt e Shura e Kurt Seyt e Murka, scritti da Nermin Bezmen. La scrittrice turca ha rivelato che la storia da lei raccontata è vera e si basa sulla vita di suo zio Kurt Seyit. Il protagonista, così come Sura, sono davvero esistiti e si sono davvero amati. Oltre a loro sono esistiti veramente anche Celil, Tatya e Petro, anche nella vita reale l’antagonista principale della storia. Kurt Seyit e Sura hanno affrontato sia la Prima Guerra Mondiale che la Rivoluzione Russa. A seguito di questa, i due si sono ritrovati a perdere tutti i loro averi e a svolgere dei lavori molto umili, pur di stare insieme. I due innamorati non si sono mai sposati ma hanno vissuto come marito e moglie fino a quando Seyit, dopo aver contratto la tubercolosi, ha deciso di porre fine alla sua vita.

La Ragazza e l'Ufficiale va in onda ogni venerdì, alle ore 21.45, su Canale5.