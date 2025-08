La Promessa rimane su Rete4 ma ci sono cattive notizie in arrivo per i fan. Ecco cosa sta succedendo

Anticipazioni TV

In autunno la programmazione Mediaset riprenderà come al suo solito. Torneranno in onda alcun programmi in pausa estiva e ci sarà un cambiamento per le Soap. Per La Promessa sono in arrivo cattive notizie, scopriamo quali.

L’autunno è dietro l’angolo e presto partiranno i nuovi palinsesti per la stagione 2025/2026, che prevedono alcuni cambiamenti significativi in tutte le fasce orarie delle emittenti Mediaset. I fan delle Soap Opera, come noi, sanno già che da settembre l’attuale programmazione subirà dei mutamenti ma purtroppo, questa volta, oltre a Canale5 sarà coinvolta pure Rete4 con La Promessa. Per la storia d’amore tra Jana e Manuel ci sono brutte notizie in arrivo e non solo per le trame che ci faranno compagnia nei prossimi episodi. Scopriamo insieme cosa capiterà alla Soap spagnola nei prossimi mesi.

La Promessa: ecco cosa succederà a partire da settembre 2025

Per La Promessa sembra essere arrivato il momento di un altro cambiamento. Dopo il suo spostamento da Canale5 a Rete4, nella fascia oraria pre-serale per fare da traino al prime time, da settembre 2025 subirà un nuovo cambiamento. Non sarà eccessivo ma siamo certi che i fan della Soap non lo gradiranno, visto che dovranno rinunciare a 10 minuti della sua messa in onda. Attualmente La Promessa va in onda alle 19.40 circa, prima di 4 di Sera e prima dei programmi serali programmati sulla quarta rete. Dall'autunno l’orario cambierà e l’appuntamento si sposterà alle 19.50 per lasciare spazio a un nuovo programma di approfondimento condotto da Nicola Porro.

Nicola Porro riduce La Promessa da settembre 2025

Rete4 ha una chiara idea editoriale ed è il canale dedicato all’approfondimento politico e culturale di Mediaset. Lo spostamento de La Promessa da Canale5 è stato fortemente voluto per fare da traino ai programmi dell’access prime time ma anche del prime time, che con il suo arrivo hanno tratto grande giovamento.

Per questo motivo la Soap rimarrà su Rete4 nonostante qualche mese fa si parlasse di un ritorno a Canale5 nel daytime, dove i fan preferirebbero vederla. E da settembre 2025, come detto prima, subirà un piccolo “rosicchiamento” d’orario. Andrà infatti in onda alle 19.50 circa, dopo Nicola Porro a cui verrà affidato un nuovo programma di approfondimento intitolato Dieci Minuti. Tutto questo è stato annunciato nei palinsesti 2025/2026 presentati da Mediaset negli scorsi giorni.

La Promessa tornerà mai su Canale5?

È probabile che La Promessa non faccia più ritorno su Canale5 e questo per via del suo ruolo di traino del prime time. I fan ci sperano ancora e vorrebbero vederla nel daytime, una fascia oraria più comoda per tanti di loro. Mediaset promette però di far sentire meno la mancanza di Jana e Manuel – che saranno presto protagonisti di vicende che lasceranno l’amaro in bocca a molti – con il ritorno di Tradimento, che occuperà la prima serata della rete ammiraglia del Biscione.

Non abbiamo certezza del giorno della sua messa in onda ma possiamo presumere che la scelta ricada sul giovedì o sul venerdì oppure sulla domenica attualmente occupata da La Notte nel Cuore che, secondo i nostri calcoli, dovrebbe continuare in settembre a meno che non si decida di sospenderla come successo con altre dizi turche come Segreti di Famiglia. Staremo a vedere quale sarà il destino di tutte le nostre amate Soap, che in questa estate 2025 si sono moltiplicate per la nostra gioia.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.