La Promessa: Focus sui personaggi della nuova Soap in onda su Canale5

Il pomeriggio di Canale 5 si è arricchito con un nuova soap, La Promessa. Scopriamo insieme qualcosa in più sui personaggi che ci faranno compagnia nei prossimi mesi e che ci appassioneranno con le loro storie.

La Promessa è il nuovo appuntamento del pomeriggio di Canale5 e ci farà compagnia dal lunedì al venerdì, per tutta l’estate… e forse anche dopo. In questa settimana che si sta per concludere abbiamo scoperto che la Soap sarà un mix tra mistero e romanticismo e che la protagonista, Jana, dovrà farsi coraggio per capire chi abbia ucciso la sua mamma e ora pure Tomas. Tra alleati e nemici, la ragazza dovrà tenere duro e non lasciarsi scoraggiare dagli eventi negativi che si verificheranno nella tenuta La Promessa. Prima di continuare con questa appassionante storia, scopriamo insieme qualcosa in più sui personaggi de La Promessa.

La Promessa: Jana e la famiglia Lujan

Scopriamo insieme qualcosa in più sui protagonisti principali della Soap.

Jana , interpretata da Ana Garces : protagonista femminile principale della Soap, Jana o Mariana, ha assistito alla morte di sua madre e al rapimento del suo fratellino , da parte di alcuni uomini a cavallo. La ragazza, creduta morta, è tornata alla tenuta La Promessa , in cerca di risposte . Orgogliosa, coraggiosa e determinata, farà di tutto per scoprire chi è l’assassino della sua mamma e perché la donna sia stata destinata a una tale fine. La giovane cercherà di capire anche che fine abbia fatto il suo fratellino. Durante le sue indagini, verrà colpita dal fascino di Manuel , figlio dei Marchesi di Lujan, di cui si innamorerà .

Don Alonso Juan , interpretato da Manuel Regueiro : fedele alle tradizioni, il marchese Lujan è un uomo tutto d'un pezzo . Ama molto i suoi figli ma non riesce a liberarsi dalle convenzioni della società. Ha sposato la baronessa Cruz, dopo aver perso la sua prima moglie Carmen , madre di Tomas e Catalina, che somiglia moltissimo alla sua mamma. Nel corso della storia, le sue decisioni sbagliate rischieranno di compromettere la felicità di tutti.

Catalina Lujan , interpretata da Carmen Asecas : figlia primogenita di Don Alonso nonché sorella gemella di Tomas . La ragazza dimostrerà sempre di più di essere la vera erede della famiglia , visto il grande talento per gli affari . La sua visione moderna della gestione della tenuta, la porterà ad affrontare diversi guai in famiglia. Purtroppo, per le tradizioni del tempo, essendo donna non potrà mai ricevere l'eredità paterna . La morte del suo gemello, la porterà a vivere una profonda tristezza.

Jimena de Los Infantes , interpretata da Paula Losada : figlia dei duchi de Los Infantes , è la moglie – vedova – di Tomas . Istruita per diventare la consorte di un notabile, quando suo marito muore sembra perdere il suo scopo nella vita. La scomparsa di Tomas la porta però a capire di volere qualcosa in più nella sua vita e di voler realizzare le sue ambizioni.

La Promessa: i domestici di casa Lujan

Romulo Baeza , interpretato da Joaquin Climent : è il capo maggiordomo de La Promessa . Calmo, affidabile e molto affezionato alla tenuta, cerca di mantenere tutto sotto controllo. Purtroppo in passato ha compiuto degli errori e nessuno, in casa, lo sa… nessuno tranne Cruz.

Pia Adarre , interpretata da Maria Castro : è la governante de La Promessa ed è un donna impeccabile, gentile ed empatica. Tutti alla tenuta la amano. Petra è l'unica sua rivale , che vorrebbe prendere il suo posto. Il barone ha un'insana ossessione per lei e questo si trasformerà presto in un problema.

, interpretata da : è la ed è un donna impeccabile, gentile ed empatica. Tutti alla tenuta la amano. , che vorrebbe prendere il suo posto. e questo si trasformerà presto in un problema. Petra Arcos , interpretata da Marga Martinez : è la domestica personale di Cruz . Arrogante, invidiosa e calcolatrice, farebbe di tutto per aiutare la sua padrona. La sua fedeltà ha però un prezzo; vuole diventare la governante della Prommesa .

Mauro Moreno , interpretato di Antonio Velazquez : è il primo cameriere della tenuta . È un uomo onesto, semplice e introverso. Si innamora di Leonor ma le conseguenze non saranno di facile gestione. Molto presto si scoprirà fidanzato con la dolce Teresa .

, interpretato di : è il . È un uomo onesto, semplice e introverso. ma le conseguenze non saranno di facile gestione. Molto presto si scoprirà . Simona Martinez , interpretata da Carmen Flores : è la cuoca della tenuta . Molto legata a Tomas e Catalina, soffre molto per la morte del giovane Lujan. La donna porta con sé un grande segreto di famiglia , che non rivelerà mai a nessuno.

Candela Garcia , interpretata da Teresa Quintero : è la collaboratrice della cucina , simpatica, ignorante e pigra. Molto attaccata a Simona, non ha per nulla talento per il cucinare. Tutti in squadra le vogliono bene.

, interpretata da : è la , simpatica, ignorante e pigra. Molto attaccata a Simona, non ha per nulla talento per il cucinare. Tutti in squadra le vogliono bene. Maria Fernandez , interprete di Sara Sanchez Molina : una giovane e indomita ragazza, che appoggia Jana sin dal suo arrivo . Arguta ma pettegola, incoraggia sempre tutti i suoi compagni. Lei e Jana saranno amiche per sempre?

Lope Ruiz , interpretato da Enrique Fortun : per un breve periodo cameriere de La Promessa , Lope è un ragazzo molto dolce e simpatico ma nasconde una passione segreta e che forse non ptrà mai rivelare a nessuno.

, interpretato da : per un breve periodo , Lope è un ragazzo molto dolce e simpatico ma e che forse non ptrà mai rivelare a nessuno. Lola Montoro , interpretata da Laura Simon : amante di Tomas e cameriera della tenuta, cerca di sfruttare il fatto di essere stata segretamente legata al Lujan, per avere qualcosa in cambio.

Teresa Villamil, interpretata da Andrea Del Rio: arriva a La Promessa nel corso delle puntate e si rivela essere la fidanzata di Mauro. Dolce, fedele e innamorata, ignora che il suo fidanzato sia innamorato di un'altra.

La Promessa: curiosità sui personaggi della Soap

Gli appassionati di Soap come noi, avranno notato che alcuni dei personaggi de La Promessa, hanno partecipato ad altre soap opera. Partiamo da Tomas, interpretato da Jordi Coll, conosciuto come Don Gonzalo Valbuena, alias Martin Castro ne Il Segreto e come Simon Gayarre in Una Vita. Manuel Reguerio invece, Don Alonso, lo abbiamo visto nei panni di Ignacio Solozábal ne Il Segreto metre in Una Vita ha vestito i panni di Arturo Valverde, colonnello padre di Elvira. Ha avuto una parte anche in Un Altro Domani, nelle vesti di Oscar Móra. Pia invece è Maria Castro, ovvero Francisca di Sei Sorelle.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.