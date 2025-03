La Promessa e Tradimento Anticipazioni: Puntate di oggi 9 marzo 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate de La Promessa e di Tradimento, in onda su Rete4 e Canale5 domenica 9 marzo 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con la puntata de La Promessa nell'access prime time di Rete4 e con gli episodi serali di Tradimento in onda su Canale5. Si comincerà alle ore 19.35 in Spagna, con la storia d'amore con Jana e Manuel e si continuerà alle ore 21.30 con le vicende dell'integerrima Guzide.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 9 marzo 2025 - Ayala ribadirà di essere certo che ad avvelenarlo sia stata Martina e vorrà giustizia. Stanco di avere tra i piedi la giovane, deciderà di denunciarla, facendo scoppiare il caos alla tenuta. Intanto Catalina si renderà conto di non poter andare d’accordo con Maria Antonia mentre Tadeo la ringrazierà per aver aiutato Adriano e le prometterà di indagare sul barattolino di cicuta trovato nella camera di Martina. Cruz e la sua amica avranno modo di confrontarsi su quanto accaduto e Maria Antonia si scuserà con la marchesa. Candela riuscirà a procurare a Virtudes un nuovo lavoro come perpetua di Don Fermin. La giovane potrà finalmente riabbracciare Adolfo e garantirgli un futuro sicuro e sereno. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 3 al 9 marzo 2025

Tradimento: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 9 marzo 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 9 marzo 2025 - Yesim accetta la proposta di Nihal e le due ingannano Tarik. Ozan e Oylum informano la madre del tentativo di corruzione dell'avvocato mentre Tolga decide di chiudere con suo padre e di farlo davanti all'amata e alla giudice. Le cose non vanno come previsto e questo perché Oltan finisce in ospedale dopo aver salvato la vita al figlio, prendo una pallottola al suo posto. Umit scopre il piano di Yesim e Nihal e registra tutto. Qui la trama completa di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 9 al 15 marzo 2025.