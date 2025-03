La Promessa e Tradimento Anticipazioni: Puntate di oggi 16 marzo 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate de La Promessa e di Tradimento, in onda su Rete4 e Canale5 domenica 16 marzo 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con la puntata de La Promessa nell'access prime time di Rete4 e con gli episodi pomeridiani e serali di Tradimento in onda su Canale5. Si comincerà alle ore 15.30 con le avvicenti vicende di Guzide, si continuerà alle ore 19.35 in Spagna, con la storia d'amore con Jana e Manuel e si tornerà in Turchia alle ore 21.30 con la famiglia dell'integerrima giudice.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 16 marzo 2025 - sarà sempre più evidente che tra Catalina e Adriano stia nascendo una grande sintonia, probabile anticamera di un sentimento più forte. Possibile che i due ragazzi si innamorino? Intanto Martina cercherà di abituarsi alla sua nuova vita in manicomio e ringrazierà Juana, la sua compagna di stanza, per averla accolta con affetto e per sostenerla in questo momento difficile. Intanto Jana sarà molto preoccupata di non riuscire a raggiungere Pia nella grotta in cui si è nascosta, dopo aver finto di essersi suicidata. La cameriera troverà sempre più difficoltà a eludere la sorveglianza attenta di Petra, che sospetta qualcosa. Simona sospetterà che i suoceri di Virtudes abbiano qualcosa in mente e che sia per questo che hanno imposto alla figlia una clausola molto dura per riavere Adolfo con lei. Qui la trama completa de La Promessa.

Tradimento: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 16 marzo 2025

Nelle puntate pomeridiane di Tradimento di oggi - 16 marzo 2025 - Refik, ex dipendente di Oltan, si vuole vendicare di quest'ultimo per il licenziamento: minaccia di togliergli la vita, poi minaccia anche Zelis, se Oltan non si presenterà entro due ore al cantiere con tre milioni di dollari. Quando Ozan tenta di farlo ragionare, Refik diventa ancora più furioso, poiché vuole farla pagare persino a lui. Un operaio mette Tolga al corrente di ciò che sta succedendo, e così il giovane si precipita sul posto insieme a Selin. In seguito si aggiunge Oylum. Tolga riesce a neutralizzare l'aggressore, che in un secondo momento viene portato via. Il ragazzo si allontana, ignorando l'ex fidanzata. Dopodiché, Selin, dispiaciuta per la situazione, spinge Tolga a perdonare Oylum. I due si recano in una discoteca, e vedono la mora ballare spensieratamente con Behram; furioso, il figlio di Tolga se ne va. In verità, Oylum non è lì per divertirsi, bensì per attendere Tarik, che sta per arrivare in compagnia di una giovane influencer, Nilden...

Nelle puntate serali di Tradimento in onda oggi in prima serata invece vedremo che Guzide dovrà combattere contro un'altra accusa orchestrata da Tarik, che verrà rapito. Yesim tornerà a casa ma l'attenderà una bruttissima sorpresa. Intanto Oylum sarà molto giù di morale a causa della fine della sua relazione con Tolga e a causa delle voci che circolano su di lui e sulla sua nuova fidanzata: Selin. Sezai deciderà di volare in Canada per raggiungere la figlia ma prima che arrivi all'aeroporto, la polizia lo fermerà. Qui la trama completa della puntata serale di Tradimento

