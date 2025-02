La Promessa Anticipazioni Spagnole: Petra accusa Ayala di essersi avvelenato da solo! Avrà ragione?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Petra è sicura che Ayala abbia incastrato Martina... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Spagna. Esse ci rivelano che nel momento in cui si verrà a sapere che Ayala ha accusato Martina di averlo avvelenato, mentre Margarita spedirà la figlia in sanatorio, Petra inizierà a sospettare proprio del Conte, tanto che arriverà a puntargli il dito contro! Ma sarà stata davvero quest'ultima a tentare di avvelenare l'odiato Conte? Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera spagnola di Rete 4.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto e poi leggi le anticipazioni spagnole de La Promessa per scoprire cosa succederà nei prossimi episodi della Soap, in onda su Rete4.

Anticipazioni La Promessa: Ayala accusa un malore...

Mentre noi vediamo Martina ed Ayala sempre ai ferri corti, i telespettatori spagnoli sanno bene che, a breve, lui si giocherà il suo asso nella manica per sbarazzarsi di lei una volta per tutte. Margarita è furibonda: Martina continua ad essere scontrosa con Ayala, nonostante lui le abbia persino regalato una preziosa collana - che lei gli ha lanciato contro -. Allora, esplode un'altra accesa lite tra Martina e la madre, e la scena si viene a verificare proprio sotto gli occhi di Ayala. All'improvviso, però, quest'ultimo si accascia a terra, accusando un malore!

La Promessa Anticipazioni: Margarita trova la prova della colpevolezza di Martina!

Il dottore accorre subito in aiuto di Ayala, ma non riesce a stabilire immediatamente che cosa abbia causato il suo malore; pertanto, effettua delle analisi per vederci più chiaro. Nel mentre, Margarita si dedica anima e corpo al conte, sperando che si riprenda quanto prima, ed intanto supplica Martina di comportarsi con maggiore gentilezza, viste le condizioni in cui Ayala si trova. Poi, sopraggiunge il medico, che deve svelare il mistero del quadro clinico del paziente: a quanto pare, qualcuno ha tentato di avvelenarlo con la cicuta. Secondo Ayala non ci sono dubbi, la potenziale assassina è la fanciulla che lo odia tanto. Martina prova a discolparsi, e Cruz e Catalina prendono le sue difese; purtroppo, però, la mamma troverà una boccetta del potente veleno tra gli effetti personali della figlia, la prova inconfutabile della sua colpevolezza!

Petra accusa Ayala, nelle Nuove Puntate de La Promessa

Ayala è pronto a sporgere denuncia contro Martina, ma Margarita lo implora di non farlo. Allora, il conte le promette che non denuncerà la giovane, a patto che si faccia curare, poiché, evidentemente, sta mostrando segni di squilibrio mentale. La signora, conscia di non avere alternative, nel cuore della notte - affinché nessuno possa fermarla - fa portare via Martina, che viene rinchiusa in un sanatorio. Petra, nel frattempo, si fa sempre più sospettosa, tanto che sta andando a prendere di petto Ayala. La governante accusa il suo ex amante di aver incastrato la poverina: si è avvelenato da solo ed ha fatto ricadere la colpa su Martina, l'unica che si opponeva con forza al suo matrimonio con Margarita. Ayala, davanti al dito che gli ha puntato contro Petra, si fa una grossa risata... Ma siamo sicuri che quest'ultima abbia fatto un'ipotesi sbagliata? Parallelamente, Catalina, convinta che Martina sia innocente, sta portando avanti le sue indagini, con l'aiuto di Adriano, per far venire a galla la verità!

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.