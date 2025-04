La Promessa Anticipazioni Spagnole: Per Lorenzo si mette male. Il Capitano rischia grosso! Ecco perché

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Lorenzo sta per finire in grossi guai... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Spagna. Esse ci rivelano che Lorenzo riceve un'allarmante telefonata dal fronte: dopo aver mangiato la sua marmellata, molti soldati si sono sentiti male. Il Capitano deve una spiegazione ad Alonso, il quale, d'altra parte, era già stato messo in guardia da Catalina circa la scarsa qualità dei prodotti utilizzati da Lorenzo... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera spagnola di Rete 4.

La Promessa: Catalina torna a palazzo con Pelayo!

Mentre noi vediamo Lorenzo spavaldo come sempre, i telespettatori spagnoli sanno bene che il Capitano sta per finire in un grosso guai. Catalina, chiusa la storiella d'amore con Adriano, esprime il desiderio di raggiungere Pelayo per cercare di fare chiarezza nel suo cuore una volta per tutte, e così farà. Allora, i due ex, dopo averne discusso, decidono di tornare a La Promessa insieme, dove tenteranno di riprendere la loro relazione amorosa da dove si erano interrotti, per provare a capire se ci sia ancora speranza per la loro coppia...

Catalina vorrebbe riappropriarsi del business delle marmellate... Ecco che cosa vedremo nelle Prossime Puntate de La Promessa

Tornata alla tenuta insieme a Pelayo, Catalina inizia a pensare che la cosa migliore da fare sia cercare di riappropriarsi anche del business delle marmellate, ormai totalmente nelle mani di Lorenzo. Per spronare Alonso a darle una nuova possibilità, la marchesina rivela al padre che il cognato non usa prodotti di qualità nella produzione delle marmellate che spedisce ad un unico cliente, ossia l'esercito spagnolo. Catalina sostiene a gran voce che la frutta che Lorenzo utilizza è di scarsa qualità, ma Alonso preferisce prendersi del tempo per rifletterci su prima di fare una qualsiasi mossa...

Lorenzo nei guai, nelle Nuove Puntate de La Promessa

Mentre sta facendo merenda con Cruz, Ayala e Margarita, Lorenzo riceve un'allarmante telefonata: il suo superiore lo sta informando del fatto che moltissimi soldati si sono sentiti male a causa di un'intossicazione alimentare dopo aver mangiato la sua marmellata. Il militare è scosso, ma interviene prontamente la marchesa per consigliargli di mantenere il massimo riserbo sulla brutta faccenda: se la verità venisse a galla, Catalina ne approfitterebbe subito ed avrebbe sicuramente la meglio. Purtroppo per loro, però, c'è qualcun altro che è entrato al corrente di ciò che è accaduto, ossia Ricardo, che, spronato da Romulo, sta riferendo ad Alonso quello che ha sentito nel corso della suddetta telefonata. Allora, il marchese si mette ad indagare, e viene a sapere ciò che è successo al fronte. Alonso non può fare altro che prendere di petto Lorenzo, il quale, tuttavia, respinge con forza tutte le accuse, e si giustifica dichiarando che i soldati vivono in condizioni igienico-sanitarie pessime: di certo, si saranno ammalati per un'altra ragione! L'uomo gli crederà?

