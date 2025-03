La Promessa Anticipazioni Spagnole: Adriano tronca con Catalina! Ecco perché

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Adriano decide di mettere un punto alla relazione con Catalina... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Spagna. Esse ci rivelano che Martina si trova in sanatorio, dove rischierà la vita: la sua compagna di stanza tenterà di ucciderla. Intanto, Curro tornerà dalla guerra sano e salvo. Non appena verrà a sapere che cosa sta succedendo all'amata, correrà a salvarla: la porterà via da lì come un vero eroe romantico! Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera spagnola di Rete 4.

La Promessa: Catalina ed Adriano entrano in confidenza...

Mentre noi vediamo Catalina ed Adriano sempre più vicini, i telespettatori spagnoli sanno bene che, purtroppo, questa coppia non farà neanche in tempo a formarsi che scoppierà. Benché i due non abbiano iniziato con il piede giusto, alla fine hanno trovato il modo di andare d'accordo, anzi: Catalina, desiderosa di dargli una mano a risollevarsi, ha deciso di donargli un prezioso collier che le aveva precedentemente regalato Pelayo. Grazie al suo generoso gesto, Adriano è riuscito a racimolare i soldi necessari affinché potesse saldare il suo debito con la banca, pertanto le è infinitamente grato...

Catalina ed Adriano fanno l'amore, ma... Ecco che cosa vedremo nelle Prossime Puntate de La Promessa

Adriano vorrebbe sdebitarsi con Catalina, tanto che le propone di rimettere in piedi insieme il business delle marmellate. Tuttavia, il loro rapporto si sta consolidando a tal punto che quello che stanno iniziando a provare l'uno per l'altra non è più semplice gratitudine, o affetto. Infatti, scelgono persino di godersi una cena romantica, al termine della quale cedono alla passione. Dopo aver fatto l'amore con Adriano, però, se da un lato Catalina gli chiederà di rivolgersi a lei in modo meno formale, dall'altro gli farà presente di avere ancora bisogno di tempo prima di poter giungere ad una conclusione su ciò che vuole davvero dalla loro relazione...

Adriano tronca con Catalina, nelle Nuove Puntate de La Promessa

Il rapporto tra Catalina ed Adriano comincia ad incrinarsi nel momento in cui lei lo invita a partecipare ad una cena di famiglia organizzata da Manuel, ma soltanto perché vuole fare un dispetto a Cruz: sa bene che quest'ultima non apprezza la compagnia di quello che considera soltanto un rozzo contadino. Rendendosene conto, Adriano perde le staffe, ed intima a Catalina di non servirsi più di lui per continuare a fare la guerra alla matrigna. Dopodiché, Cruz, spinta da Manuel, porge le sue scuse alla marchesina, che quindi si prepara a lasciare l'hangar per tornare a La Promessa; prima, però, vuole concedersi un'ultima serata con Adriano. Purtroppo, le cose non andranno come previsto. Il giovane coglie l'occasione per dire a Catalina di essere sicuro che si stia innamorando di lei, dunque vorrebbe sapere se tra loro potrà mai esserci qualcosa di serio. Anziché rispondergli, Catalina, in difficoltà, lo bacia; allora, Adriano capisce che quest'ultima non si sia ancora pronta, poiché non si è ancora tolta dalla mente e dal cuore Pelayo. Catalina non replica, conscia del fatto che, per quanto le costi ammetterlo, lui abbia ragione...

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.