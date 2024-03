La Promessa Anticipazioni Spagnole: Petra ha un alleato per uccidere Cruz e vendicare Feliciano. Ecco chi è!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che alla tenuta arriverà un nuovo personaggio, legato sia a Cruz che a Petra. Al suo arrivo le cose cambieranno per la marchesa, che dovrà guardarsi le spalle dalla sete di vendetta della sua cameriera, furiosa per la morte di Feliciano.

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che molto presto Cruz dovrà guardarsi le spalle. La marchesa si troverà contro due grandi nemici, alleati e amanti da tempo. Sì perché alla tenuta arriverà una vecchia conoscenza sia della nobile che di Petra: il conte Ignacio De Ayala. La sua presenza a La Promessa sconvolgerà tutti e riserverà grandi sorprese.

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Petra disperata per la morte di Feliciano

La vita di Petra sarà sconvolta dalla morte di suo figlio Feliciano. Il ragazzo, che conosceremo molto presto e di cui vi abbiamo già parlato nei nostri articoli precedenti, sarà vittima di un attentato alla vita di Curro, messo in atto da Cruz e Don Lorenzo, per liberarsi del ragazzo. Tutto comincerà quando il giovane fratello di Jana scoprirà che suo padre è Don Alonso e si farà avanti per diventare il nuovo marchese di Lujàn. Purtroppo a morire nell’attentato non sarà Curro, che rischierà comunque di morire, ma proprio il figlio della cameriera fedelissima della marchesa.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Petra affronta Cruz dopo la morte di Feliciano

Petra non riuscirà a darsi pace per la morte di Feliciano e dopo aver scoperto che a organizzare l’attentato è stata Cruz, affronterà la marchesa e le chiederà come i suoi sicari abbiano potuto sbagliare così tanto. La cameriera confesserà alla nobile che il giovane appena morto era suo figlio e lascerà Cruz senza parole. Nel cuore di Petra comincerà a farsi largo il desiderio di vendetta, che aumenterà quando alla tenuta arriverà il conte Ignacio De Ayala.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Il Conte De Ayala è il padre di Feliciano

Il conte si rivelerà essere una vecchia conoscenza di Cruz, un amico di famiglia della marchesa. Si scoprirà però che il nobile non è solo legato alla famiglia de Linaja ma lo è anche a Petra. Verrà a galla un grande segreto della cameriera e si verrà a sapere che il conte è l’ex amante dell’algida domestica, nonché padre di Feliciano.

Quando l’uomo scoprirà che Feliciano è morto e che a ucciderlo è stata Cruz, con un attentato in cui avrebbe dovuto morire Curro, convincerà Petra a voltare le spalle alla marchesa, ad allearsi con lui – che su tutti i crimini che la donna ha commesso – e a vendicarsi di lei. Insomma Petra e Ignacio diventeranno i peggiori nemici della Lujàn ed escogiteranno sicuramente qualcosa di terribile per fargliela pagare di aver ucciso il loro figlio.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.