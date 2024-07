La Promessa Anticipazioni Spagnole: Pia muore... ma si tratta di una bugia!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Pia sarà costretta a fingere la sua morte. La governante dovrà proteggere la sua vita e quella di suo figlio dal ritorno di Gregorio. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate spagnole della Soap, presto in arrivo su Canale5.

A La Promessa torneranno tempi molto duri per Pia. Le Anticipazioni Spagnole della Soap ci rivelano che la governante, che nelle puntate italiane ha appena “risolto” la questione custodia di Diego e ha ottenuto che la marchesa lasci in pace lei e suo figlio, finirà presto per dover fingere la sua morte per sfuggire al ritorno di un perfido personaggio, pronto a farle del male. Scopriamo insieme di chi si tratta e come si svolgeranno i fatti.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Pia di nuovo nei guai

Nelle puntate italiane de La Promessa, Pia sta cercando di recuperare la tranquillità dopo aver scoperto che Cruz ha dato ordine di rapire il suo bambino. La governante ha deciso di affidare Diego alle cure della gentile moglie del mugnaio e spera che un giorno o l’altro, se la marchesa non si vendicherà di lei, possa riabbracciarlo. Ma Pia ha firmato la sua condanna alla guerra eterna con la moglie di Don Alonso e con Petra, che le daranno del filo da torcere e di certo non l’aiuteranno quando tornerà il suo peggior incubo. Le Anticipazioni Spagnole della Soap ci rivelano che Don Gregorio verrà rilasciato e si farà di nuovo vivo, minacciando sua moglie. Pia piomberà di nuovo negli incubi e spererà di trovare presto una soluzione per liberarsi di lui… e le verrà un’idea.

La Promessa: Video Riassunto delle Anticipazioni Spagnole

Guarda qui sotto il video riassunto su La Promessa e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete degli episodi spagnoli della Soap di Canale5.

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Pia si suicida

Il ritorno di Gregorio spaventerà tantissimo Pia e la costringerà a prendere decisioni molto difficili per salvare il suo futuro. La governante penserà di suicidarsi e organizzerà il tutto, procurandosi un veleno e lasciando una lettera d’addio. Il suo corpo, privo di vita, verrà trovato da Jana nella sua camera e sarà la cameriera a dare notizia della morte della donna. I camerieri riusciranno a ottenere dai marchesi il permesso di accompagnare il feretro nella sua terra natia e racconteranno di averlo seppellito con tutti gli onori. Cruz si potrà dire soddisfatta e finalmente libera dalla sua grande rivale. Ma non sarà tutto come la marchesa immagina. La morte di Pia sarà una bugia.

Trame e Anticipazioni Spagnole La Promessa: Pia ha finto la sua morte!

Il ritorno di Don Gregorio farà talmente tanta paura a Pia da spingerla a trovare una soluzione definitiva al suo problema. La donna sarà sicura che il marito non la lascerà mai in pace e che prenderà di mira pure il piccolo Diego. Insieme a Jana, sempre sua complice, farà in modo che tutti pensino che si sia suicidata. Grazie alle conoscenze mediche della cameriera, si procurerà una sostanza che le permetta di fingere la morte e farà credere a tutti che si sia tolta la vita. Con la scusa di essere seppellita nella sua terra natia, Pia si nasconderà in una grotta, nella speranza che presto Gregorio se ne vada e lei possa riprendersi Diego e fuggire lontano dalle terre dei Lujàn. Sebbene la sua morte sia stata una finta, è probabile che presto dovremo dire addio al suo personaggio, sostituito – alla tenuta – da Petra, che da tempo desiderava il suo ruolo. Vi anticipiamo che la domestica, diversamente da quanto ci si aspettasse, mostrerà dispiacere davanti alla scomparsa della sua rivale, cosa che lascerà Cruz persino interdetta, visto l’odio che la sua cameriera personale ha sempre nutrito per lei.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.