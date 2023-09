La Promessa: Amparo Pinero, la Carmen di Un Altro Domani, è Martina nella Soap. Ecco quello che succederà al suo personaggio

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme qualcosa in più su Martina, tra le protagoniste de La Promessa, la Soap di Canale5. Ecco chi la interpreta e cosa succederà al suo personaggio nelle prossime puntate.

Tra i nuovi personaggi de La Promessa c’è la bella e intelligente Martina. La ragazza, figlia del fratello di Don Alonso, è arrivata alla tenuta per sostenere la cugina Leonor e per darle una mano a dimenticare Mauro. La giovane è riuscita a proporre alla marchesina un’alternativa per allontanarsi dai suoi brutti ricordi e le ha proposto di prendere il suo posto alla scuola di moda a Parigi. Ma proprio questa proposta e la raccomandazione di fingere di essere lei e di non rivelare a nessuno la sua vera identità, ci ha fatto subito drizzare le antenne. Che cosa nasconde Martina? Ma soprattutto avete notato da chi è interpretata?

La Promessa: Amparo Piñero è Martina De Lujan

Martina è interpretata dall’attrice Amparo Piñero, conosciuta già dal pubblico italiano delle Soap, per aver interpretato Carmen in Un Altro Domani. Una coincidenza del destino o una precisa scelta di palinsesto, ci ha fatto ritrovare la Piñero in un altro appuntamento pomeridiano, come quello de La Promessa, dopo la conclusione delle vicende di Carmen e Julia. L’ultima puntata di Un Altro Domani è andata in onda il 17 agosto 2023 ma non perderemo di vista la bella Amparo.

L’attrice ha cominciato a lavorare a Un Altro Domani nel 2021 dopo essere diventata famosa nella serie Summertime e nel 2023 è approdata a La Promessa.

La Promessa: cosa succederà a Martina?

Dopo l’addio a Leonor, Martina ha preso il suo posto nelle trame de La Promessa. L’arrivo della ragazza alla tenuta, ve lo anticipiamo, lascerà sempre più perplesso suo zio Don Alonso, che però non potrà vederci chiaro nella faccenda, per via dei suoi cattivi rapporti con il fratello. La presenza della giovane sarà sempre più ambigua e misteriosa, soprattutto quando si incontrerà di nuovo con Beatriz Oltra, una sua vecchia conoscenza e sua nemica. Si scoprirà che la giovane conosce i segreti più terribili di Martina e sarà pronta a rivelarli se lei non farà qualcosa per lei. Vi riveliamo che Beatriz punterà ad avere campo libero con Curro, che si innamorerà della bella De Lujan e che verrà romanticamente ricambiato. Ma le cose, per via di terribili bugie, si complicheranno pesantemente.

La Promessa e Un Altro Domani: ecco chi è Amparo Piñero

Amparo Pinero è nata a Murcia il 13 dicembre 1997 e ha subito mostrando un grande amore per la recitazione sin dalla tenera età. Ha così deciso di seguire la sua grande passione, studiando nelle scuole di Cristina Rota e Juan Codina, per poi conseguire la laurea nella Scuola Superiore d’Arte Drammatica. Oltre alla recitazione, Amparo si è impegnata molto anche nello studio della danza, soprattutto quella contemporanea e jazz, frequentando alcuni corsi con Susanna Ruiz, per poi appassionarsi di tip tap. Ha debuttato in alcuni spettacoli teatrali ma anche in musical, come La Casa de Bernarda Alba, diretto da Michael John La Chiusa. Nel 2021, Amparo arriva in Italia e diventa un volto famoso per tutti gli appassionati di Netflix, interpretando Lola Ortega nella serie tv Summertime. Nel 2023 arriva a La Promessa e nella serie Los Farad.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.