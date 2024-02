La Promessa Anticipazioni Spagnole: Maria Fernandez in pericolo! Qualcuno l'ha rapita e ora rischia di morire

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che qualcuno rapirà Maria. La povera Fernandez rischierà di morire. Ecco cosa capiterà nei prossimi episodi della Soap in onda su Canale5, scopriamolo insieme!

Per Maria le prossime puntate de La Promessa riserveranno sgradite sorprese. La ragazza non solo dovrà affrontare il rifiuto di Salvador di sposarla e si troverà a combattere con i suoi sentimenti sempre più forti verso Lope ma sarà protagonista di una bruttissima esperienza. Le Anticipazioni Spagnole della Soap ci rivelano che la Fernandez verrà rapita e rischierà la vita. Ma cosa succederà ma soprattutto chi sarà la persona che cercherà di farle del male?

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Maria sparirà da La Promessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, Maria sarà protagonista di una bruttissima esperienza. La ragazza scomparirà all’improvviso dalla tenuta e tutti i suoi colleghi saranno molto spaventati per lei. La giovane, che ha dovuto lottare per riconquistare Salvador, non potrà godersi ancora dei momenti di pace. Qualcuno infatti la prenderà di mira e, approfittando di un momento di distrazione, la rapirà e la segregherà in una grotta. Ma chi sarà questo personaggio senza scrupoli?

La Promessa Anticipazioni Spagnole: ecco chi rapirà Maria

A rapire Maria sarà Valentin. Non abbiamo ancora conosciuto questo personaggio e lo incontreremo tra qualche puntata. Il ragazzo arriverà alla tenuta e sarà assunto come nuovo domestico. Il giovane si dimostrerà, inizialmente, una persona molto tranquilla, pacata e quasi stralunata ma in realtà avrà una doppia faccia. Ma soprattutto maturerà un’ossessione malsana verso Maria, della quale si innamorerà senza essere ricambiato. Maria sarà infatti sempre più legata a Salvador e questo farà infuriare Valentin, che deciderà di rapirla, per convincerla a stare con lui.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Maria rischierà di morire

Valentin sarà il rapitore di Maria e la porterà in una grotta, dove la terrà legata. Il ragazzo vorrà che la cameriera si innamori di lui e ovviamente fingerà di non sapere nulla sua scomparsa. Ma le sue parole non convinceranno Jana, che deciderà di seguirlo. La cameriera scoprirà che la sua amica è in pericolo e che rischia di morire se non la troveranno subito. Valentin sarà raggiunto da un colpo di pistola e morirà senza dire a nessuno in quale grotta abbia portato e legato la sua amata. Sarà quindi una cosa contro il tempo per trovare il posto giusto e per evitare il peggio. Come finirà? Ve lo spoileriamo subito: Jana e Mauro troveranno Maria e la porteranno in salvo. Tutti torneranno alla tenuta con un sospiro di sollievo ma presto nuovi problemi si presenteranno all’orizzonte.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.