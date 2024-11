La Promessa Anticipazioni Spagnole: Manuel presenta Jana come sua fidanzata a tutta la famiglia. Scoppia il panico!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Manuel deciderà di presentare Jana a tutta la sua famiglia e di annunciare il loro matrimonio. Come la prenderanno i marchesi? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate spagnole della Soap e cosa vedremo molto presto su Rete4.

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che molto presto, su Rete4, vedremo Manuel fare il passo in avanti che tutti noi aspettavamo da tempo. Il marchesino deciderà di uscire allo scoperto e di presentare Jana come sua fidanzata a tutta la famiglia. Questo accadrà solo dopo che i due ragazzi avranno appianato i loro dissidi – che in Italia li stanno tenendo lontani – e dopo che, tornato dalla Guerra, il ragazzo avrà finalmente il coraggio di chiedere alla cameriera che ama da tempo, di sposarlo. Ma scopriamo insieme cosa succederà nella Soap.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Manuel e Jana felicemente fidanzati

In Italia siamo ancora nel pieno della crisi tra Jana e Manuel e nel pieno della loro separazione. I due impiegheranno ancora del tempo per ritrovare la loro serenità e per promettersi amore eterno. Vi abbiamo già anticipato che i due decideranno di sposarsi e sarà un momento di grande gioia per entrambi i ragazzi, guastato solo dall’imminente Guerra, a cui il marchesino deciderà di partecipare come volontario. Il ragazzo tornerà sano e salvo e riprenderà con la sua amata da dove avevano lasciato ma prometterà pure di fare quel passo in avanti che serve a entrambi per diventare davvero una coppia. Manuel sarà pronto a presentare Jana a tutta la sua famiglia. Ma prima la giovane si sentirà di essere sincera con lui, del tutto.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Video Riassunto delle puntate della Soap in arrivo su Rete4

Guarda qui sotto il video riassunto delle Anticipazioni Spagnole de La Promessa e poi continua a leggere le trame degli episodi della Soap in arrivo su Rete4.

Anticipazioni: Anticipazioni Spagnole: Manuel presenta Jana alla famiglia

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Jana rivela a Manuel che Curro è suo fratello

Jana sarà felice del progetto di Manuel ma si sentirà in dovere di affrontare con lui alcune questioni e di dirgli la verità su di lei. La ragazza rivelerà al suo amato di essere arrivata alla tenuta con un preciso compito, ovvero quello di rintracciare suo fratello e di scoprire cosa fosse davvero successo a sua madre. La cameriera confesserà tutto il suo passato al suo futuro marito e gli confiderà che Curro è in realtà Marcos il suo fratellino e che Don Alonso è il padre di quest’ultimo. Manuel sarà ovviamente sconvolto da questa rivelazione ma non rinuncerà al loro sogno d’amore e proseguirà come ha deciso, ovvero presenterà la cameriera come sua fidanzata.

Trame e Anticipazioni Spagnole La Promessa: Manuel presenta Jana alla sua famiglia

Manuel romperà ogni indugio e presenterà Jana alla sua famiglia. Il marchese approfitterà di una cena, dove saranno tutti presenti, per annunciare di aver deciso di sposarsi e di aver trovato la sua sposa. Il ragazzo chiamerà la donna in questione e la inviterà a farsi avanti per presentarla ufficialmente e tra i marchesi si scatenerà il panico appena Jana si mostrerà a loro. Cruz e Don Alonso saranno furiosi ma anche Martina e Curro non riusciranno a credere a quello che stanno vedendo. L’unica che sembrerà entusiasta di tutto questo sarà Catalina, che accoglierà la decisione del fratello con grande affetto e stima.

I due innamorati cercheranno di non curarsi dei terribili sguardi che verranno a loro rivolti e penseranno alle loro nozze, che saranno organizzate in una piccola chiesetta di campagna. Il loro matrimonio, ve lo anticipiamo, non sarà facile e la terribile Cruz farà di tutto per fermarli… e ci riuscirà! Ma questa è un’altra storia che vi racconteremo presto.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.