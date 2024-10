La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana confessa a Manuel la verità sul suo passato e rischia di perderlo per sempre!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Jana deciderà di rivelare a Manuel tutta la verità sul suo passato. Il marchesino ne rimarrà talmente tanto sconvolto da mettere in dubbio la sua scelta di sposarla. Scopriamo insieme cosa vedremo molto presto nelle puntate della Soap, in onda su Rete4.

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci hanno rivelato che Manuel ha deciso di fare sul serio con Jana e di convolare a nozze con lei, ormai libero da ogni vincolo con Jimena. Dopo la morte di sua moglie, il marchesino non ha più alcun ostacolo, se non i suoi genitori, che sicuramente non approveranno la scelta del loro erede di sposare un’umile cameriera. Ma il ragazzo ne è e ne sarà convinto e la situazione convincerà Jana a uscire allo scoperto e a raccontargli tutta la verità sul suo passato. Questa confessione farà rabbrividire il marchesino, che inizierà a mettere in dubbio la sua scelta.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Manuel e Jana si sposano

Manuel e Jana si sposano! Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci hanno già rivelato che il marchesino ha preso la sua decisione e dopo la tragica morte di Jimena, ha scelto di farsi avanti con la sua amata cameriera, di rompere ogni indugio e di convolare finalmente a nozze con lei. Una scelta che presto comunicherà ai suoi genitori e che, ve lo riveliamo, lascerà tutti senza parole, persino Curro. I due ragazzi attenderanno con ansia il grande giorno ma in Jana comincerà a farsi largo la necessità di essere del tutto sincera con il suo futuro marito e di non tenergli più nascosto il motivo per cui è arrivata alla tenuta e per cui ha continuato a rimanere nonostante tutte le difficoltà. Sarà giunto per lei il momento di dire a Manuel di lei, di Dolores e di Marcos.

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Jana rivela a Manuel la sua vera identità

Jana vorrà essere del tutto sincera con il suo futuro marito e deciderà di confessargli la sua vera identità. La ragazza prenderà coraggio e racconterà al marchesino di chiamarsi Mariana e di essere la figlia di Dolores, la vecchia cameriera della prima moglie di suo padre. Ma gli dirà anche che Curro non è figlio di Eugenia ma è suo fratello Marcos. Manuel ricorderà perfettamente Dolores, rammenterà pure della triste storia della sua morte con i suoi figli e rimarrà senza parole. Sarà totalmente sconvolto quando Jana aggiungerà di aver riconosciuto, al dito dell’inseguitore di sua madre, l’anello del barone de Linaja e di aver quindi per diversi mesi sospettato che suo nonno potesse essere l’assassino della sua adorata mamma.

Trame e Anticipazioni Spagnole de La Promessa: Jana rischia di perdere per sempre Manuel?

Le rivelazioni di Jana e i suoi sospetti sul barone e sulla sua famiglia, sconvolgeranno Manuel. Il marchesino farà fatica ad accettare una simile verità. II ragazzo sarà così tanto senza parole da diventare freddo e distaccato con la sua fidanzata e da farle temere di aver preso la decisione di annullare le loro nozze. Vi anticipiamo che Manuel non tornerà indietro sui suoi passi ma sarà comunque molto dispiaciuto per il passato della sua amata e vorrà vederci chiaro nella faccenda. Vi riveliamo anche che Curro non sarà contento che sua sorella abbia confessato tutto al cugino e avrà paura di finire nei guai. Il giovane barone sarà infatti convinto che dietro alla morte di sua madre ci sia qualcosa di losco e avrà il timore che chi ha cercato di uccidere lui, sua madre e Jana, possa tornare in azione e approfitti di Manuel ormai al corrente di tutto.

