La Promessa Anticipazioni Spagnole: Leocardia sarà la nuova marchesa de Lujàn?

Un nuovo personaggio sta per arrivare nelle trame de La Promessa e promette di diventare non solo la nuova dark Lady della Soap ma anche la nuova marchesa de Lujàn. Ecco cosa combinerà Leocardia De Figueroa. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap, presto in arrivo su Rete4.

Leocardia De Figueroa è la nuova signora Lujàn. Le anticipazioni delle puntate spagnole de La Promessa ci rivelano che la nemica numero 1 di Cruz, che conosceremo tra non molto negli episodi italiani, prenderà completamente possesso della tenuta e probabilmente del cuore di Don Alonso. Ma come succederà, come si arriverà a tutto questo? Scopriamolo insieme.

La Promessa: tutto cambia alla tenuta dei Lujàn

Come vi abbiamo anticipato in alcuni nostri articoli alla tenuta tutto cambierà nel momento in cui Jana morirà e Cruz sarà accusata della sua morte ma anche da quando nella dimora dei marchesi arriverà un nuovo personaggio ovvero Leocardia De Figueroa, la nemica numero 1 della marchesa. La donna si presenterà a casa di Don Alonso con l’intento di vendicarsi della madre di Manuel, che in passato ha tentato di ucciderla.

Leocardia farà tremare Cruz e le farà capire di volerle rendere la vita impossibile e ci riuscirà mettendole contro Jana, che scoprirà alcuni segreti sulla suocera che ignorava. La nuova arrivata convincerà la giovane ex cameriera che la madre del suo amato abbia ucciso Dolores e che sia colpevole di ogni evento nefasto accaduto nella dimora dei Lujàn.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Leocardia prende il posto di Cruz

Vi abbiamo già anticipato che Jana morirà. Non solo qualcuno le sparerà, costringendola a letto, ma qualcuno – per liberarsi definitivamente di lei – l’avvelenerà nel momento in cui la ragazza si starà riprendendo dalle ferite riportate. La giovane spirerà tra le braccia di Manuel e Cruz verrà accusata del suo assassinio per via di un bottone – appartenente alla vestaglia della marchesa – trovato tra le dita della ragazza.

Cruz verrà portata in sanatorio e Leocardia prenderà il suo posto molto velocemente e ci riuscirà grazie alla sua ingente ricchezza. La donna farà un prestito a Don Alonso, in una terribile crisi economica, e si assicurerà di avere in cambio non solo la riconoscenza del marchese ma anche che, in caso il marchese non sia in grado di restituirle il prestito, lei potrà mettere le mani su La Promessa. Ma la sua leadership non si manifesterà solo in questo modo. La signora farà in modo che tutta la servitù la tratti come la padrona e prenderà persino possesso delle stanze della sua nemica, avvicinandosi pericolosamente ad Alonso.

Don Alonso si innamora di Leocardia? Ecco cosa potrebbe succedere nelle puntate de La Promessa

Leocardia sarà molto vicina a diventare di fatto la nuova signora della tenuta e farà addirittura arrivare sua figlia Angela – con cui Curro stringerà un bel rapporto – a vivere con lei. Il suo potere in casa, agevolato da Petra che volterà la faccia totalmente a Cruz e si vendicherà della morte di Feliciano, potrebbe presto tradursi in un vero e proprio colpo di stato, con tanto di matrimonio. Il legame tra Cruz e Don Alonso, già da prima di questi ultimi eventi di cui vi abbiamo parlato, era compromesso e le anticipazioni spagnole ci rivelano che il marchese troverà giovamento nella compagnia di Leocardia dopo aver affrontato l’ennesimo lutto e l’ennesimo scandalo. È quindi probabile che la nuova arrivata punti ad avere quel titolo di marchesa ancora nelle mani della madre di Manuel.

Leocardia diventerà davvero la nuova marchesa de Lujàn? Lo scopriremo presto ma intanto vi anticipiamo che la donna si troverà ad affrontare un’altra nemica, stavolta inaspettata. Alla tenuta tornerà Eugenia che parrà aver ritrovato il suo equilibrio mentale. Ma questa è una storia di cui vi vogliamo parlare con più calma e ci riserviamo di trattare questo argomento singolarmente e dedicandoci solo a questo colpo di scena inatteso.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.