La Promessa Anticipazioni Spagnole: Curro è il nuovo marchese de Lujan!

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che presto Curro sarà dichiarato l'erede di Don Alonso. Sarà lui ad avere il titolo di marchese de Lujan... ma come è successo? Cosa capiterà nei prossimi episodi della Soap in onda su Canale5? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Curro scopre di essere figlio di Don Alonso

Prima di arrivare al fulcro di questo articolo, dobbiamo per forza rivelarvi un’altra preziosa notizia. Curro scoprirà molto presto chi è il suo vero padre, o almeno sembrerà averne certezza. Il condizionale è imperativo, visto che le trame della Soap diventano ogni giorno sempre più intricate e piene di colpi di scena. Stando allo stato attuale delle cose, il giovane troverà una lettera di sua madre Dolores nella capanna di Ramona, nella quale la sua mamma confesserà di aver avuto una relazione con Alonso e di aver avuto con lui un figlio. Una rivelazione che porterà il giovane a fare delle grandi e importanti scelte, che faranno infuriare Cruz e Don Lorenzo.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Curro si avvicina a Don Alonso e rinuncia ai progetti di Lorenzo

Scoperta questa novità, Curro deciderà di non lasciare La Promessa, come invece aveva promesso a Lorenzo e di continuare così il suo amore con Martina. Nei prossimi episodi della Soap vedremo il giovane fare un accordo con Don Lorenzo e prepararsi per partire per Londra, dove avrebbe concluso la sua preparazione scolastica. L’aver trovato finalmente un padre in Alonso, che si è sempre dimostrato gentile con lui, darà al fratello di Jana il coraggio di rifiutare il suo titolo di Conte de La Mata e di voler approfondire il suo rapporto con il marchese. Curro starà molto vicino a Don Alonso e gli chiederà persino di trattarlo come un figlio. Il marito di Cruz non saprà infatti ancora la verità su di lui o forse farà finta di non saperlo e accetterà che il suo nipotino acquisito gli faccia da braccio destro, soprattutto perché Manuel avrà sempre più l’idea di non occuparsi degli affari di famiglia. Queste decisioni faranno infuriare Lorenzo e Cruz, che cercheranno di fermare il ragazzo ed evitare che sia lui a prendere il controllo di tutto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro diventerà il nuovo marchese de Lujàn

Sarà proprio l’atteggiamento sempre più scostante e noncurante di Manuel a portare Don Alonso ad accettare che suo nipote – o forse il suo figlio minore – diventi il nuovo marchese de Lujàn. Curro si farà avanti per prendere su di sé questa eredità che suo cugino gli cederà più che volentieri. Senza vincoli di doveri e di buon nome da rispettare, il giovane appassionato del volo, potrà vivere liberamente il suo amore con Jana, un’umile cameriera. Insomma Curro si farà strada nel cuore di Alonso e ne otterrà la fiducia per diventare il suo erede. Ma la verità del loro rapporto di parentela verrà svelata e sarà davvero quella che sino a ora si crede?

Dopo quanto successo con il Barone, noi rimaniamo in attesa di conferme!

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.