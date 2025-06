La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina rischia di morire di parto e con lei suo figlio!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate de La Promessa vedremo Catalina affrontare un parto molto difficile. La marchesina e suo figlio rischieranno di morire. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap, presto in arrivo su Rete4.

Nelle puntate de La Promessa che stiamo vedendo ora (primi di giugno 2025) su Rete4, Catalina sta affrontando la scoperta di essere incinta e con lei lo sta facendo anche Pelayo, sconvolto dalla notizia ma soprattutto deluso di non essere il padre del bambino in arrivo. Le anticipazioni spagnole della Soap ci rivelano che la gravidanza della marchesina non andrà liscia come l’olio e che il momento del parto le riserverà diverse sorprese e la porterà ad affrontare, di nuovo, la morte. Vi vogliamo raccontare cosa le capiterà ma desideriamo anche dirvi subito che ci sarà una dolce sorpresa.

La Promessa: Ecco cosa capiterà a Catalina incinta

Vi abbiamo già rivelato che Catalina affronterà diversi ostacoli durante la sua gravidanza. Abbiamo già anticipato che Pelayo lascerà la marchesina all’altare e che sparirà definitivamente dalla circolazione, abbandonandola a un destino molto complicato. La giovane si troverà infatti a essere umiliata e tacciata come una poco di buono, per essere una ragazza madre, per giunta nobile. La figlia di Don Alonso non si perderà d’animo e continuerà a essere la giovane forte che abbiamo imparato a conoscere. Per questo, capito di non poter privare suo figlio di un padre, si metterà alla ricerca di Adriano, per rivelargli tutto quello che è successo e per informarlo che presto diventerà padre.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina in pericolo, il parto si complica

Catalina partirà alla riconquista di Adriano e riuscirà persino a contattarlo. Non sarà però in grado di rivelargli, non subito, che il bambino che aspetta è il suo anzi… i bambini. Sì perché la giovane scoprirà di essere incinta di due gemelli. Il tutto avverrà in modo molto concitato e preoccupante. La marchesina si sentirà male e le doglie cominceranno mentre si troverà in aperta campagna. A soccorrerla saranno Curro e Angela (la figlia di Leocardia di cui vi parleremo meglio molto presto), che si occuperanno di lei e che si accorgeranno sin da subito del pericolo.

Sarà Angela a rendersi conto che Catalina aspetta non uno ma due bambini; e mentre il primo di loro, una femminuccia, nascerà senza problemi, per il secondo cominceranno i guai. La giovane spronerà Curro ad andare a chiamare Adriano affinché, con il suo aiuto, la marchesina sia portata d’urgenza alla tenuta, dove potrà essere visitata da un medico.

Catalina rischia di morire e con lei suo figlio, ecco cosa succederà nelle puntate de La Promessa

Curro e Adriano riusciranno a portare Catalina alla tenuta e Leocardia chiamerà immediatamente un medico. Il dottore si renderà conto che le condizioni della ragazza e del bambino sono drammatiche e rischiano di morire. Dovrà procedere con un taglio cesareo, nella speranza di essere arrivato in tempo. Don Alonso vivrà le ore più terribili della sua vita, in attesa di scoprire se dovrà dire addio a un altro dei suoi amati gemelli o se invece la sua bambina si salverà.

Il medico riuscirà a far nascere il secondo gemello e riuscirà anche a salvare la vita a Catalina che, provata dal parto difficile, abbraccerà i suoi figli e potrà rivelare ad Adriano che i piccoli che stringe tra le sue braccia sono i suoi. Il mezzadro ne sarà molto felice e si farà avanti con una proposta che lascerà tutti senza parole. Non solo si assumerà il compito di crescere i piccoli ma vorrà sposare la loro madre, di cui è ancora innamorato. Per la famiglia Lujàn, finalmente, ci sarà un lieto fine dopo terribili sofferenze e paure.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.