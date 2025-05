La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina alla riconquista di Adriano. I suoi figli devono avere un padre!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate de La Promessa Catalina deciderà di trovare Adriano e di rivelargli che presto diventerà padre. Come reagirà il mezzadro? Quale sarà il futuro della marchesina? Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi della Soap, presto in arrivo su Rete4.

Tra le novità in arrivo nelle prossime puntate de La Promessa ci sarà anche la gravidanza e il parto di Catalina. La marchesina, dopo aver scoperto di essere incinta, sarà costretta ad affrontare questo prezioso momento completamente da sola. La sua famiglia sarà molto arrabbiata con lei e persino Don Alonso non riuscirà a mandare giù il boccone amaro di sapere la sua adorata figlia sola e madre. Sì perché Pelayo farà dietro front e non sposerà più la giovane, che penserà comunque al bene suo e del suo bambino – dei suoi bambini, visto che si scopriranno essere dei gemelli – e deciderà di trovare Adriano e di confessargli tutto. Ma come andrà? Ve lo sveliamo subito ma intanto vi raccontiamo, nel dettaglio, come arriveremo a questo punto. Andiamo con ordine.

La Promessa Anticipazioni: Catalina incinta e abbandonata sull’altare

Ve ne abbiamo già parlato ma vogliamo raccontarvi ancora una volta di due grandi novità che sconvolgeranno la famiglia di Alonso e Cruz. Catalina scoprirà di essere incinta e Pelayo, dopo aver accettato di sposarla comunque, nonostante lui non possa essere il padre del bambino in arrivo, la lascerà sull’altare, costringendola ad affrontare una gravidanza da sola e soprattutto a subire le pesanti critiche che le verranno mosse da tutta la sua famiglia ma anche i pesanti pettegolezzi che circoleranno su di lei. Catalina resisterà a tutto questo e non si lascerà piegare da nulla anzi l’arrivo di un figlio la responsabilizzerà ancora di più, spingendola a prendere una decisione per il bene del piccolo in arrivo.

Catalina alla ricerca di Adriano, ecco cosa succederà nelle prossime puntate de La Promessa

Con Cruz in prigione e con l’ostacolo più grande arginato, Catalina prenderà una decisione molto importante per la sua vita. La ragazza deciderà di mettersi in contatto con Adriano e di rivelargli che sta per diventare padre. La giovane non vorrà nulla per sé ma vorrà garantire a suo figlio una figura paterna; sentirà la necessità di dire tutto all’ex mezzadro con cui ha avuto una focosa relazione e di consentire al suo bambino di poter contare su un padre. Sebbene incinta e contro il parere di suo padre in parte preoccupato per la sua salute della ragazza e in parte spaventato che lei finisca per mettersi nei guai scatenando un ulteriore scandalo, Catalina si metterà in viaggio alla ricerca del giovane e alla fine del suo viaggio riuscirà a trovarlo. Ma come reagirà Adriano alla notizia di diventare padre?

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Adriano felice di diventare padre

Catalina rintraccerà Adriano e gli racconterà ogni cosa. Il ragazzo sarà travolto dalla notizia ma non reagirà male come invece Don Alonso temeva. Il giovane sarà felice di diventare padre ma avrà comunque sempre paura della famiglia della marchesina, che già una volta lo ha fatto sentire di troppo e non adeguato. Il ragazzo prometterà di occuparsi del piccolo in arrivo e Catalina tornerà a casa più serena. Dovrà però affrontare un nuovo pericolo. La sua gravidanza arriverà al termine e scoprirà di aspettare due gemelli. Il parto sarà complicato e mentre uno dei piccoli nascerà senza troppi problemi, per il secondo si scatenerà il panico. Catalina rischierà di morire e con lei il suo piccolo. Cosa succederà? Ve lo riveleremo prossimamente!

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.