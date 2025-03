La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina abbandonata sull'altare. Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Catalina sarà a un passo dalla nozze con Pelayo ma prima che tutto questo possa succedere, la contessina verrà abbandonata sull'altare... incinta. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate della Soap, presto in arrivo su Rete4.

Catalina dovrà presto farsi di nuovo coraggio e affrontare una nuova sfida nella sua vita. Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che la marchesina, riuscita a riavvicinarsi a Pelayo, dovrà di nuovo rinunciare a lui. Il conte l'abbandonerà sull'altare ma stavolta non sarà questo a renderle le cose difficili. La marchesina non solo sarà di nuovo sola, senza il suo amore ma sarà incinta. Ma cosa vedremo molto presto su Rete4? Scopriamolo insieme.

La Promessa Anticipazioni: Adriano abbandona Catalina

Facciamo un piccolo passo indietro, prima di raccontarvi quanto annunciato nel titolo di questo articolo. Vi abbiamo già anticipato che Adriano troncherà con Catalina e lo farà tra non molto nelle puntate de La Promessa, in onda su Rete4. Il ragazzo capirà che nonostante i forti sentimenti che li uniscono, la marchesina è ancora innamorata del suo primo amore, Pelayo. Il ragazzo, deciso a non soffrire ma anche a non condannare la giovane a un rapporto fasullo, sceglierà di lasciarla libera. Catalina affronterà con coraggio questo nuovo abbandono, di cui capirà le ragioni ma presto si renderà conto di dover affrontare un problema più rischioso: una gravidanza.

La Promessa: Catalina riabbraccia Pelayo e gli rivela di essere incinta

In un nostro articolo sulle anticipazioni spagnole de La Promessa vi abbiamo già rivelato che Catalina scoprirà di essere incinta. Questo non la fermerà dal provare a ricontattare Pelayo e a rivelargli di essere ancora follemente innamorata di lui. Il conte, che non ha dimenticato la marchesina, si lascerà convincere a tornare a La Promessa, dove i due proveranno a ricucire il loro rapporto. La figlia di Don Alonso, che abbiamo imparato a conoscere e sappiamo che non potrebbe mai vivere nella menzogna, deciderà di confessare al suo amato la verità e quindi di dirgli di essere in attesa. Pelayo capirà subito di non poter essere il padre della creatura che la giovane porta in grembo ma deciderà comunque di starle vicino. Sarà una vera e propria gioia, sugellata dall’organizzazione di un matrimonio… che non ci sarà!

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Pelayo lascia Catalina prima delle nozze

Quello che vi stiamo anticipando capiterà molto presto nelle puntate italiane de La Promessa. Dovremo aspettare solo qualche mese per vedere la marchesina impegnata con la riconquista di Pelayo e con i preparativi delle sue nozze, che però non verranno celebrate. Il conte si tirerà indietro all’ultimo e abbandonerà la sua amata proprio il giorno del loro matrimonio. Pelayo lascerà una lettera alla marchesina, nella quale gli spiegherà di non riuscire a crescere un figlio non suo e di non volere un rapporto fasullo, pieno di risentimento, che non farebbe bene né a lui né alla sua innamorata.

Pelayo farà perdere le sue tracce e lascerà Catalina ad affrontare, da sola, una vita che non si prefigura delle più facili. La ragazza sarà ovviamente costretta a parlare con la famiglia e a rivelare a tutti, prima che sia più che mai evidente, del suo stato interessante. E ovviamente Cruz darà di matto mentre Don Alonso cercherà una soluzione per sua figlia, che troverà in Leocardia – nuovo personaggio in arrivo – una valida alleata con cui parlare. Ad aiutare la giovane sarà però zia Claudia, un’altra donna che farà il suo arrivo alla tenuta e di cui sicuramente si sentirà molto parlare e di cui vi riveleremo presto qualcosa in più.

