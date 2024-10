La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina ha un nuovo amore dopo Pelayo ma non riesce a dimenticare il Conte

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Catalina, dopo la fine del suo rapporto con Pelayo, comincerà una nuova relazione. La marchesina non riuscirà però a togliersi dalla mentre il conte, per cui ha provato un forte sentimento. Vediamo cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina dovrà fare i conti con la spiacevole scoperta che Pelayo è un traditore. La ragazza, capito di essere stata ingannata, si sentirà sopraffatta e ovviamente allontanerà il conte, che ha approfittato di lei e della sua famiglia, per i propri loschi traffici. Le Anticipazioni Spagnole della Soap ci rivelano che la giovane, nonostante il tempo e una nuova relazione, non dimenticherà il suo primo amore e farà in modo di cercarlo quando - proprio per colpa di questo - naufragheranno le sue nozze con Adriano, un nuovo pretendente che conosceremo molto presto.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina si fidanza con Adriano

Quello che vi stiamo per anticipare è quanto sta accadendo nelle puntate spagnole della Soap, ora arrivata alla quarta stagione. Catalina dopo aver rotto con Pelayo - scoperti i suoi loschi traffici - cercherà la felicità con qualcun altro. Conoscerà un altro affascinante ragazzo di nome Adriano. Il giovane le chiederà di sposarlo ma lei tentennerà più di una volta. A non farle prendere la decisione sarà il ricordo dell’amore spezzato con il conte sia la paura di essere nuovamente delusa. I marchesi vorranno a tutti i costi che la giovane si sposi e faranno in modo che la marchesina prenda al più presto una decisione. Non sarà facile convincerla e quando si sentirà pronta per il grande passo, succederà qualcosa di inaspettato. Adriano non vorrà più sposarla!

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Catalina di nuovo sola!

Catalina si troverà di nuovo da sola. Adriano, stanco di aspettare, deciderà di annullare le loro nozze e di pensare a un’altra donna che possa renderlo felice. La marchesina tenterà di fargli cambiare idea ma senza grande successo. Il ragazzo avrà preso la sua decisione è sembrerà impossibile convincerlo a tornare indietro sui suoi passi. A quel punto Catalina si renderà conto che il suo tentennare è dovuto all’amore che ancora prova per Pelayo. Capirà che nonostante quello che è successo, il suo affetto per il conte è rimasto immutato e domanderà a suo padre e a Cruz di cercarlo.

Trame e Anticipazioni Spagnole La Promessa: Catalina vuole ricominciare con Pelayo

Catalina vorrà provare a ricucire il suo rapporto con Pelayo. Dopo essere riuscita a trovarlo, lo inviterà alla tenuta e gli chiederà di provare a sistemare le cose tra loro e magari a capire se esista ancora un sentimento che li lega. Il conte accetterà l’invito a La promessa ma non garantirà alla giovane di poter recuperare il tempo perso. La marchesina spererà che, avendolo di nuovo accanto, riuscirà a fare luce sui suoi veri sentimenti e anche a capire se davvero ci sia ancora speranza per lei e per il suo primo amore. Non sarà semplice sistemare le cose non dopo tanto tempo separati e non dopo quanto successo con il traffico di armi. Catalina riuscirà a coronare il suo amore? Cruz si libererà di lei riuscendo a farla sposare come da tempo desidera? Lo scopriremo molto presto!

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale 5.