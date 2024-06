La Promessa Anticipazioni: Nuovo cambio di programmazione per la Soap di Canale5. Ecco cosa succede

Anticipazioni TV

Nuovo cambio di programmazione per La Promessa. La Soap non andrà più in onda alle 14.55 ma subirà uno slittamento a causa di un piacevole ritorno su Canale5. Scopriamo tutti i dettagli su questa novità.

Nuovo cambio di programmazione per La Promessa da lunedì 17 giugno 2024. La Soap di Canale5 subisce un nuovo spostamento d’orario, che dovrebbe durare per tutta l’estate, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. Le avventure di Jana e Manuel continueranno a durare circa un’ora, per la gioia dei fan, ma prima di loro ci sarà un gradito ritorno sulla rete ammiraglia della Mediaset. Scopriamo tutte le novità.

La Promessa: la Soap cambia orario da lunedì 17 giugno 2024

Un nuovo cambio di programmazione coinvolge La Promessa. Da lunedì 17 giugno 2024, la Soap subirà un nuovo spostamento d’orario, che la porterà a lasciare le attuale 14.55 per andare in onda alle 15.45 sino alle 16.50 circa. Sarà un appuntamento di circa un’ora e le avventure di Jana e Manuel continueranno ad avere un posto in prima linea nel palinsesto pomeridiano di Canale5. Questa organizzazione dovrebbe durare per tutta l’estate, sino a settembre quando torneranno i programmi di Maria De Filippi, Uomini e Donne e Amici. A determinare questa novità sarà il ritorno, in chiaro, di My Home My Destiny.

La Promessa: in onda su Canale5 la seconda stagione

Le puntate de La Promessa che seguiremo per tutta l’estate sono quelle della seconda stagione della Soap. Attualmente, in Spagna, è cominciata la terza stagione con un salto temporale di qualche mese rispetto alle vicende della precedente.

Vi riveliamo alcune trame delle puntate attualmente in onda in Spagna e vi avvertiamo che quelli che vi racconteremo ora sono grandi Spoiler. Alla tenuta le cose sono cambiate a causa della guerra e Curro e Manuel hanno deciso di arruolarsi. Catalina è invece in completa rottura con Cruz e Don Alonso e ha deciso di lasciare le sue stanze per vivere nell’hangar. Il rapporto tra la ragazza e la sua matrigna è diventato molto difficile, tanto che la marchesa pensa di mandare la giovane in sanatorio, convinta che sia impazzita. Jimena è morta mentre Jana e Manuel hanno deciso di sposarsi.

My Home my Destiny torna nel pomeriggio di Canale5

A causare lo spostamento d’orario de La Promessa sarà il ritorno di My Home my Destiny. La seconda stagione della Soap, trasmessa tra l’inverno e la primavera 2023/2024 su Mediaset Play, arriverà a farci compagnia in chiaro e rimarrà con noi sino all’inverno. È probabile che con il ritorno di Maria De Filippi in settembre, la storia tormentata di Zeynep e Mehdi lasci il suo spazio a Uomini e Donne e Amici. La Promessa potrebbe invece rimanere un lungo appuntamento occupando la striscia lasciata da Terra Amara, il cui finale di stagione è andato in onda lo scorso 8 giugno 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 su Canale 5.