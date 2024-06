My Home My Destiny torna su Canale 5 con la Seconda Stagione da lunedì 17 giugno 2024!

Anticipazioni TV

La seconda stagione di My Home My Destiny, la soap turca con Demet Ozdemir nei panni di Zeynep Gosku, arriva su Canale 5 a partire da lun edu 17 giugno 2024. Ecco le Anticipazioni.

Ottime notizie per gli appassionati di My Home My Destiny, la soap turca con Demet Ozdemir e Ibrahim Celikkol torna in onda su Canale 5 a partire da lunedì 17 giugno 2024 alle ore 14.45, con le puntate della seconda stagione. Cosa accadrà tra la protagonista Zeynep Goksu e Mehid Karaca? Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e come è finita la prima stagione.

My Home My Destiny, la prima stagione finisce così

A luglio 2023, su Canale 5, è stata trasmessa la prima stagione di My Home My Destiny ovvero la soap con Demet Ozdemir e Ibrahim Celikkol nei panni di Zeynep Goksu e Mehid Karaca, una storia appassionante e cruda che ha conquistato il pubblico di Mediaset, ma che si è trasferita poi su Mediaset Infinity per lasciare il posto a Uomini e Donne. Ora, la soap torna in onda con la seconda stagione ma come era finita tra Zeynep e Mehdi e cosa accadrà nelle nuove trame? Nell’ultima puntata della prima stagione di My Home My Destiny, Benal decide di tornare a casa del Karaca, ma l’incontro con il violento e instabile ex marito Serhat la metterà in pericolo e sarà Mujgan ad aiutare l’infermiera. Spossata dall’incontro appena fatto, Banal si concede un momento di riposo a casa di Mehdi e non si accorge del rientro del meccanico e Zeynep, la quale prenderà malissimo la presenza della rivale in casa. Il ritorno di Benal metterà definitivamente in crisi la coppia? Scopriamo insieme le Anticipazioni sulla seconda stagione della soap turca.

Torna su Canale 5 My Home My Destiny, ecco le Anticipazioni

Dopo aver deciso di distribuire la seconda stagione di My Home My Destiny esclusivamente sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, Mediaset torna sui propri passi e, a partire da lunedì 17 giugno 2024, la soap turca torna in onda su Canale 5 con le nuove puntate. Ma cosa accadrà nella seconda stagione? Zeynep Goksu, alla quale presta il volto la bella attrice Demet Ozdemir, si trova a dover fare i conti con la sua complicata vita sentimentale. Nella prima delle 99 puntate della soap, la protagonista deciderà di farsi aiutare da uno psichiatra per analizzare la sua vita, alla vigilia di un importante impegno lavorativo. Sebbene consapevole di essere innamorata di Mehdi Karaca (impersonato da Ibrahim Celikkol), la giovane teme di non riuscire mai a concentrarsi su sé stessa e i propri bisogni. Nel frattempo, il colloquio va a gonfie vele e Zeynep verrà assunta nello studio di un avvocato.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 14.45.